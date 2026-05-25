Нападение на бакинском бульваре

22 мая тренер по гимнастике Н.Керимова неожиданно подверглась нападению мужчины. Она рассказала об этом в своем аккаунте в социальных сетях. Керимова сообщила, что во время съемки видео к ней сзади незаметно подошел мужчина и напал, применив физическую силу. Он также оскорбил женщину грубыми словами.

«После того как я ударила мужчину штативом, который использовала для съемки, он ударил меня в челюсть. Когда я оказала ему сопротивление, он вытащил нож и пошел на меня. В этот момент проходящий мимо юноша стал кричать на него. Нападавший отвлекся, а я отошла оттуда и стала искать охрану», — рассказала женщина.

Как сообщает haqqin.az, личность мужчины, совершившего аморальные действия и хулиганство в отношении женщины на бульваре, установлена. Им оказался 47-летний Шамхал Наджафов. Подозреваемый в совершении преступления на Приморском бульваре Наджафов был задержан сотрудниками полиции. При нем обнаружены три колюще-режущих инструмента, которые считаются холодным оружием. В отношении него принимаются меры по привлечению к ответственности.