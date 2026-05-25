«Трамп обманул нас …»

Президент США Дональд Трамп объявил, что в основном достигнута договоренность о новом соглашении с Ираном сроком на 60 дней, и работа над документом близится к завершению. Иранская сторона также подтвердила, что «многие вопросы были согласованы» в ходе переговоров с США.
Трамп сообщил, что Ормузский пролив будет открыт в рамках этого соглашения, однако ядерную программу исламской республики не упомянул. По данным из Тегерана, Иран не намерен брать на себя какие-либо обязательства по ядерному вопросу в рамках данного соглашения.
Согласно имеющимся сведениям, соглашение предусматривает 30-дневный — с возможностью продления — период для обсуждения Тегераном и Вашингтоном вопросов, связанных с ядерной программой и запасами обогащенного урана. Это вызвало резкую критику со стороны высокопоставленных сенаторов-республиканцев и усилило обеспокоенность в Израиле.
Линдси Грэм, сенатор-республиканец от Южной Каролины и последовательный сторонник жесткого курса в отношении Исламской Республики Иран, выразил опасения по поводу соглашения, которое позволит иранскому режиму выжить. По его словам, договоренность, сохраняющая за исламской республикой сильные позиции в регионе, станет «кошмаром для Израиля».
В своем посте в социальной сети X он написал: «Если соглашение о прекращении конфликта с Ираном будет достигнуто на условии, что Ормузский пролив невозможно защитить от иранского терроризма, а Иран по-прежнему сохранит способность разрушать крупнейшую нефтяную инфраструктуру Персидского залива, Иран будет восприниматься как доминирующая держава, с которой придется искать дипломатическое урегулирование».
Официальные аккаунты республиканцев в Сенате, а также сенатор Том Коттон, председатель Комитета по разведке, распространили эти заявления.
Сенатор Роджер Уикер, республиканец от штата Миссисипи и председатель Комитета по вооруженным силам, в свою очередь, предупредил, что «обсуждаемое 60-дневное перемирие обернется катастрофой — при условии, что Иран вступит в переговоры добросовестно».
«Все достижения операции «Эпическая ярость» будут сведены на нет», — добавил он.
Новости о близости США к сделке с Ираном разочаровали не только Израиль и республиканских «ястребов», но и самих иранцев, надеявшихся на смену власти в стране.
Сообщения, поступающие в редакцию Iran International, показывают: многие граждане Ирана расценят возможное соглашение между исламской республикой и США как предательство и надругательство над памятью тех, кто погиб во время январских протестов.
Один из авторов отметил, что Дональд Трамп обещал поддержку иранскому народу, и если он начнет переговоры с нынешним режимом, это станет прямой изменой тем, кто ему поверил.
Другой критик американской политики предупредил: исламская республика никогда не будет соблюдать взятые на себя обязательства. Пока это правительство остается у власти, ни иранский народ, ни остальной мир не увидят спокойствия.
Третий участник дискуссии, указывая на волну казней и жестких политических репрессий в стране, заявил, что любая сделка с Тегераном — это признак того, что на пролитую в январе кровь просто закрыли глаза. Он подчеркнул, что соглашение лишь приведет к новым жертвам, и напомнил: 90 миллионов иранцев стремятся к свержению режима.
Еще один гражданин написал в редакцию, что надеяться на помощь Трампа больше нет смысла. После того как в январе погибло почти 40 тысяч человек, вести какие-либо переговоры с властями недопустимо, и иранский народ должен сам довести борьбу до конца.
Другой автор, призывая сограждан готовиться к решающему восстанию, добавил: «Мы должны действовать сами, даже если придется заплатить за это жизнью. Смерть с честью лучше, чем жизнь без справедливости».
В то же время многие другие граждане раскритиковали позицию «ожидания спасителя» извне. Они подчеркнули, что не нужно оглядываться на решения Трампа — иранцам необходимо самим добиваться перемен с помощью гражданского неповиновения, экономического бойкота и масштабных забастовок.