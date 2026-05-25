«Трамп обманул нас …»

Президент США Дональд Трамп объявил, что в основном достигнута договоренность о новом соглашении с Ираном сроком на 60 дней, и работа над документом близится к завершению. Иранская сторона также подтвердила, что «многие вопросы были согласованы» в ходе переговоров с США. Трамп сообщил, что Ормузский пролив будет открыт в рамках этого соглашения, однако ядерную программу исламской республики не упомянул. По данным из Тегерана, Иран не намерен брать на себя какие-либо обязательства по ядерному вопросу в рамках данного соглашения. Согласно имеющимся сведениям, соглашение предусматривает 30-дневный — с возможностью продления — период для обсуждения Тегераном и Вашингтоном вопросов, связанных с ядерной программой и запасами обогащенного урана. Это вызвало резкую критику со стороны высокопоставленных сенаторов-республиканцев и усилило обеспокоенность в Израиле.

Линдси Грэм, сенатор-республиканец от Южной Каролины и последовательный сторонник жесткого курса в отношении Исламской Республики Иран, выразил опасения по поводу соглашения, которое позволит иранскому режиму выжить. По его словам, договоренность, сохраняющая за исламской республикой сильные позиции в регионе, станет «кошмаром для Израиля». В своем посте в социальной сети X он написал: «Если соглашение о прекращении конфликта с Ираном будет достигнуто на условии, что Ормузский пролив невозможно защитить от иранского терроризма, а Иран по-прежнему сохранит способность разрушать крупнейшую нефтяную инфраструктуру Персидского залива, Иран будет восприниматься как доминирующая держава, с которой придется искать дипломатическое урегулирование». Официальные аккаунты республиканцев в Сенате, а также сенатор Том Коттон, председатель Комитета по разведке, распространили эти заявления. Сенатор Роджер Уикер, республиканец от штата Миссисипи и председатель Комитета по вооруженным силам, в свою очередь, предупредил, что «обсуждаемое 60-дневное перемирие обернется катастрофой — при условии, что Иран вступит в переговоры добросовестно». «Все достижения операции «Эпическая ярость» будут сведены на нет», — добавил он. Новости о близости США к сделке с Ираном разочаровали не только Израиль и республиканских «ястребов», но и самих иранцев, надеявшихся на смену власти в стране.