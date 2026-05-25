Аутоиммунный тиреоидит и беременность

Акушер-гинеколог-эндокринолог консультации по планированию семьи Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики Натаван Ахундова рассказывает в интервью, что такое аутоиммунный тиреоидит, как он может повлиять на беременность, как планировать беременность у женщин с этим недугом…
– Аутоиммунный тиреоидит — это хроническое заболевание, при котором иммунная система повреждает щитовидную железу. В этом процессе организм вырабатывает антитела против собственных клеток железы, и выработка гормонов постепенно снижается. Гормоны щитовидной железы жизненно важны для регуляции обмена веществ и нормального функционирования органов. Во время беременности они особенно важны как для адаптации организма матери к новому состоянию, так и для раннего развития плода. На ранних сроках плод полностью зависит от гормонов матери, поэтому их дефицит может негативно повлиять на развитие. Именно поэтому парам рекомендуется обращаться к специалисту ещё на этапе планирования беременности.
– Как планируется беременность у женщин с аутоиммунным тиреоидитом?
– Планирование беременности начинается с оценки гормонального состояния. Врачи стремятся обеспечить показатели функции щитовидной железы (TSH, FT4) на уровне, подходящем для беременности. При необходимости проводится коррекция с помощью заместительной гормональной терапии, и результаты отслеживаются в течение определённого времени. В некоторых случаях рекомендуется проведение дополнительных гинекологических и метаболических обследований. Важную роль играют питание, уровень витаминов и наличие других хронических заболеваний. Регулярное медицинское наблюдение повышает вероятность наступления беременности.
– Меняются ли симптомы во время беременности?
– Изменения в гормональной и иммунной системе во время беременности могут повлиять на течение заболевания. На ранних сроках метаболические изменения могут изменять восприятие симптомов. Многие из них схожи с обычными проявлениями беременности, поэтому их трудно отличить. Поэтому полагаться только на клинические признаки неправильно — необходим регулярный лабораторный контроль. Изменение симптомов может потребовать коррекции дозы лечения.
– Какие риски возможны при беременности?
– Нарушение гормонального баланса может повысить риск осложнений беременности. У матери могут наблюдаться изменения артериального давления и метаболические нарушения. Дефицит гормонов на ранних этапах может негативно повлиять на формирование некоторых систем плода. В отдельных случаях возрастает риск преждевременных родов или рождения ребёнка с низкой массой тела. Однако современные медицинские подходы позволяют контролировать большинство этих рисков.
– Какие анализы важны во время беременности?
– Важно контролировать функцию щитовидной железы с помощью гормональных анализов (прежде всего TSH и свободный T4). Эти показатели помогают определить, обеспечены ли потребности организма в гормонах. В некоторых случаях также проверяются антитела (Anti-TPO) для оценки активности аутоиммунного процесса. Результаты следует интерпретировать с учётом триместра беременности, поскольку физиологические изменения влияют на нормы. Регулярное повторение анализов позволяет оценить эффективность лечения.
– Как проводится лечение и безопасны ли препараты для плода?
– Основная цель лечения — нормализация уровня гормонов. Для этого по назначению врача применяются синтетические гормоны (например, L-тироксин), которые считаются безопасными во время беременности. Напротив, адекватная терапия помогает предотвратить осложнения. Поскольку во время беременности потребности организма возрастают, дозировка может корректироваться индивидуально. Самостоятельная отмена препарата или изменение дозы может привести к серьёзным последствиям.
– Что происходит после родов?
– После родов изменения активности иммунной системы могут вызывать колебания функции щитовидной железы. У некоторых женщин наблюдаются стадии так называемого послеродового тиреоидита: сначала повышение гормонов (тиреотоксикоз), затем их снижение. Это состояние часто временное, но в отдельных случаях может стать постоянным. Симптомы, такие как усталость и эмоциональная чувствительность, могут быть приняты за послеродовую депрессию, поэтому лабораторные обследования обязательны.
– На что следует обратить внимание в образе жизни?
– Здоровый образ жизни положительно влияет на эффективность лечения. Важно соблюдать баланс белков, витаминов и минералов в питании. Йодсодержащие добавки следует принимать только по рекомендации врача, поскольку избыток йода при аутоиммунном процессе может иметь отрицательный эффект. Снижение стресса, полноценный сон и лёгкая физическая активность поддерживают общее состояние. Важно принимать препараты ежедневно в одно и то же время (обычно утром натощак) и соблюдать интервал не менее 4 часов при приёме других лекарств.