Аутоиммунный тиреоидит и беременность

Акушер-гинеколог-эндокринолог консультации по планированию семьи Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики Натаван Ахундова рассказывает в интервью, что такое аутоиммунный тиреоидит, как он может повлиять на беременность, как планировать беременность у женщин с этим недугом… – Аутоиммунный тиреоидит — это хроническое заболевание, при котором иммунная система повреждает щитовидную железу. В этом процессе организм вырабатывает антитела против собственных клеток железы, и выработка гормонов постепенно снижается. Гормоны щитовидной железы жизненно важны для регуляции обмена веществ и нормального функционирования органов. Во время беременности они особенно важны как для адаптации организма матери к новому состоянию, так и для раннего развития плода. На ранних сроках плод полностью зависит от гормонов матери, поэтому их дефицит может негативно повлиять на развитие. Именно поэтому парам рекомендуется обращаться к специалисту ещё на этапе планирования беременности.

– Как планируется беременность у женщин с аутоиммунным тиреоидитом? – Планирование беременности начинается с оценки гормонального состояния. Врачи стремятся обеспечить показатели функции щитовидной железы (TSH, FT4) на уровне, подходящем для беременности. При необходимости проводится коррекция с помощью заместительной гормональной терапии, и результаты отслеживаются в течение определённого времени. В некоторых случаях рекомендуется проведение дополнительных гинекологических и метаболических обследований. Важную роль играют питание, уровень витаминов и наличие других хронических заболеваний. Регулярное медицинское наблюдение повышает вероятность наступления беременности. – Меняются ли симптомы во время беременности? – Изменения в гормональной и иммунной системе во время беременности могут повлиять на течение заболевания. На ранних сроках метаболические изменения могут изменять восприятие симптомов. Многие из них схожи с обычными проявлениями беременности, поэтому их трудно отличить. Поэтому полагаться только на клинические признаки неправильно — необходим регулярный лабораторный контроль. Изменение симптомов может потребовать коррекции дозы лечения. – Какие риски возможны при беременности? – Нарушение гормонального баланса может повысить риск осложнений беременности. У матери могут наблюдаться изменения артериального давления и метаболические нарушения. Дефицит гормонов на ранних этапах может негативно повлиять на формирование некоторых систем плода. В отдельных случаях возрастает риск преждевременных родов или рождения ребёнка с низкой массой тела. Однако современные медицинские подходы позволяют контролировать большинство этих рисков.