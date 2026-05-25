Аракчи в США не поедет

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи пропустит предстоящее заседание Совета Безопасности ООН. Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи пояснил, что основной причиной такого решения стали трудности с оформлением визы США.

По словам дипломата, поездка руководителя министерства в Соединенные Штаты окончательно отменена.

«Принимая во внимание настоящие условия, визит не состоится, поскольку мы столкнулись с проблемой, связанной с американской визой. Заседание, я думаю, состоится завтра и послезавтра, поэтому визит не состоится», — подчеркнул Багаи в ходе специального брифинга.