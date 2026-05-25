Удар по Украине новейшей российской ракетой «Орешник», нанесенный в ночь на воскресенье и поданный как «удар возмездия» за атаку на общежитие в Луганской области, не вызвал воодушевления в российском Z-сообществе.

Удар, в котором вместо боеголовок использовались «кинетические болванки», «несет больше психологический эффект, который, естественно, с каждым разом все ниже и ниже», пишет «Рыбарь».

Целью «Орешника» не был какой-либо «стратегический или хотя бы символический объект», отмечает канал «Два майора». Военная бесцельность удара уже «не вызывает духоподъемных настроений времен первого «Орешника», жалуется канал: «Ожидания у многих были на более чувствительный удар по врагу».

«Тупо очень дорогое железо в землю. Ради красивой картинки, в которую уже никто (кроме пенсионеров) не верит», — возмущается z-военкор Владимир Романов. С «рассказами бабушкам по телевизору» связывает использование «Орешника» и «Военкор Котенок».

«Вся мякотка этих дорогих ударов возмездия в том, что на фронте катастрофически не хватает «Мавиков» и ФПВ (дронов)», — пишет Анатолий Радов. По его словам, ВСУ превосходят российские силы по количеству дронов в 2-3 раза, из-за чего весенне-летнее наступление буксует при «больших жертвах», а иногда оборачивается потерей позиций для ВС РФ.

«Но Путину доложили, что по Мавикам все зашибись (и даже Телегу нужно закрыть, чтобы снизить эти «мошеннические» сборы на Мавики), а по ФПВ так и вообще превосходим украинцев, что лютейшее вранье», — возмущается Радов.