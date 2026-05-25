Российских военкоров «не впечатлил» удар по Киеву

Удар по Украине новейшей российской ракетой «Орешник», нанесенный в ночь на воскресенье и поданный как «удар возмездия» за атаку на общежитие в Луганской области, не вызвал воодушевления в российском Z-сообществе.
Удар, в котором вместо боеголовок использовались «кинетические болванки», «несет больше психологический эффект, который, естественно, с каждым разом все ниже и ниже», пишет «Рыбарь».
Целью «Орешника» не был какой-либо «стратегический или хотя бы символический объект», отмечает канал «Два майора». Военная бесцельность удара уже «не вызывает духоподъемных настроений времен первого «Орешника», жалуется канал: «Ожидания у многих были на более чувствительный удар по врагу».
«Тупо очень дорогое железо в землю. Ради красивой картинки, в которую уже никто (кроме пенсионеров) не верит», — возмущается z-военкор Владимир Романов. С «рассказами бабушкам по телевизору» связывает использование «Орешника» и «Военкор Котенок».
«Вся мякотка этих дорогих ударов возмездия в том, что на фронте катастрофически не хватает «Мавиков» и ФПВ (дронов)», — пишет Анатолий Радов. По его словам, ВСУ превосходят российские силы по количеству дронов в 2-3 раза, из-за чего весенне-летнее наступление буксует при «больших жертвах», а иногда оборачивается потерей позиций для ВС РФ.
«Но Путину доложили, что по Мавикам все зашибись (и даже Телегу нужно закрыть, чтобы снизить эти «мошеннические» сборы на Мавики), а по ФПВ так и вообще превосходим украинцев, что лютейшее вранье», — возмущается Радов.
Массированный удар России по Киеву 24 мая преследовал цель «стереть» унижение от «куцего» парада в Москве к Дню Победы 9 мая. Такого мнения придерживаются аналитики американского Института изучения войны (ISW).
В ISW отмечают, что российские удары повредили правительственные здания и культурные объекты в Киеве, в частности, здания Министерства иностранных дел Украины, Кабинета министров и Национальный художественный музей, а также разрушили Чернобыльский музей и Лукьяновский рынок.
Ранее Кремль угрожал нанести удар по «центрам принятия решений» в Киеве, в том числе с помощью «Орешника», если украинские силы нанесут удары по российским торжествам в честь Дня Победы, чего Украина не сделала, указывается в отчете. Кроме того, Кремль угрожал использовать «Орешник» перед 9 мая, вероятно, для того, чтобы замаскировать слабость России и ее неспособность надежно защитить значительные участки российского воздушного пространства от глубоких ударов Украины.
«Российский удар по Киеву является частью продолжающихся усилий президента России Владимира Путина по стиранию унижения, связанного с парадом Победы. Путин пытается продемонстрировать силу после парада, который подвергся широкой критике», - отмечают в ISW.
Также аналитики подчеркивают, что российский удар полностью нарушает дух трехдневного перемирия в День Победы, которое Украина соблюдала, и демонстрирует, что Путин «не следует никаким соглашениям, которые не приносят ему существенной выгоды».