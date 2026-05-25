Исламабад рассчитывает на Пекин

Исламабад рассчитывает на участие Пекина в переговорах по Ирану, об этом сообщает Al Hadath.

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился в понедельник в Пекине с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом на фоне продолжающихся дипломатических усилий, направленных на прекращение войны в Иране.

Китай выразил намерение сотрудничать с Пакистаном, чтобы «внести позитивный вклад в скорейшее восстановление мира и стабильности на Ближнем Востоке».

Исламабад настаивает на том, чтобы Пекин выступил в роли гаранта в любом соглашении между США и Ираном.