Исламабад рассчитывает на Пекин

Исламабад рассчитывает на участие Пекина в переговорах по Ирану, об этом сообщает Al Hadath.
Председатель КНР Си Цзиньпин встретился в понедельник в Пекине с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом на фоне продолжающихся дипломатических усилий, направленных на прекращение войны в Иране.
Китай выразил намерение сотрудничать с Пакистаном, чтобы «внести позитивный вклад в скорейшее восстановление мира и стабильности на Ближнем Востоке».
Исламабад настаивает на том, чтобы Пекин выступил в роли гаранта в любом соглашении между США и Ираном.
Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник провел встречу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, находящимся в Китае с официальным визитом.
Как сообщает Центральное телевидение Китая, переговоры состоялись во второй половине дня по местному времени в Доме народных собраний в Пекине.
Подробности встречи пока не раскрываются.