Российские ракеты упали у посольства Азербайджана в Киеве: выбиты окна
Новость дня
Эрдоган поздравил Алиева: Авторитет Азербайджана вырос в регионе и мире

новость дополнена 16:31
16:31 1504

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Турецкий лидер поздравил президента Ильхама Алиева и азербайджанский народ с Днем независимости.

В поздравительном письме турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана президенту Азербайджана говорится, что Турция испытывает чувство большой гордости в связи с неуклонным усилением Азербайджана, ростом его авторитета в регионе и международном масштабе. Отмечается, что этого Азербайджан добился благодаря умелому лидерству и дальновидной политике президента Ильхама Алиева.

«Прочные узы братства и солидарности между Турцией и Азербайджаном, черпающие свою силу в истории, с каждым днем укрепляются на основе принципа «Одна нация, два государства», унаследованного нами от общенационального лидера Гейдара Алиева», — пишет турецкий лидер.

Эрдоган подчеркивает, что Турция продолжит развивать тесное сотрудничество и солидарность с братским Азербайджаном во всех сферах на основе прочных связей.

«Верю, что наша крепкая солидарность, сотрудничество и совместные проекты будут и дальше способствовать благополучию двух народов, а также миру, стабильности и развитию в нашем регионе», — отмечается в письме.

Глава Турции также отмечает положительное влияние и вклад духа братства и солидарности между Турцией и Азербайджаном в развитие двустороннего сотрудничества и единства во всем тюркском мире, особенно под эгидой Организации тюркских государств.

В завершение письма Реджеп Тайип Эрдоган пожелал Ильхаму Алиеву здоровья и счастья, «наилучшие пожелания неизменного благополучия и прогресса братскому народу Азербайджана».

