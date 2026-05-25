Stadler – это хорошо, но…

Открытие железнодорожного сообщения Баку – Тбилиси хоть и привело к всеобщему одобрению, но в то же время вызвало немало вопросов. Один из них: насколько мощности перевозки пассажиров соответствуют спросу желающих посетить поездом грузинскую столицу? До закрытия сухопутных границ Грузию посетили 2 015 435 граждан Азербайджана. Значительная их часть добиралась до Тбилиси по железной дороге. В 2019 году стандартный состав поезда, курсировавшего между Баку и Тбилиси, обычно насчитывал от 15 до 18 вагонов. В летний сезон и периоды повышенного спроса к основному составу добавляли дополнительные вагоны, и их число могло достигать 20. Классические вагоны советского производства вмещали от 800 до 1100 пассажиров. Теперь же поезда советских времен заменили на комфортабельные составы пассажировместимостью 118 человек. Получается, что новыми поездами производства швейцарской компании Stadler Rail Group, которыми заменили старый подвижной состав, перевезут в 3–4 раза меньше пассажиров. Когда спрос в три раза превышает предложение, это путь к удорожанию услуги, в данном случае это и проблема социального характера.

Комментируя для haqqin.az данную ситуацию, известный эксперт по транспорту Рауф Агамирзоев сказал, что «руководству «Азербайджанских железных дорог» следует задуматься об альтернативных вариантах пассажирских перевозок в Грузию». Эксперт напомнил, что на днях было принято решение возобновить железнодорожное сообщение Баку – Тбилиси, но, несмотря на большой спрос, есть ограниченное предложение — по 10 вагонов в каждом поезде: «В качестве альтернативы можно пустить дополнительный поезд из отремонтированных вагонов старого состава или же взять в аренду современные поезда в Европе. Это стандартная практика для железнодорожных операторов. Если подключить старый советский состав, то можно будет предлагать стабильную цену поездки, так как время в пути будет не 9 часов 30 минут, а 12 часов, как в допандемийное время». Эксперт отметил, что «ввод поездов Stadler — это повышение качества услуг, но с точки зрения открывающихся финансово-экономических перспектив для нашей страны этого совершенно недостаточно. Азербайджан — 10-миллионная страна, только в Баку у 3,5–4 миллиона жителей. Население Грузии — 3 миллиона человек, в Тбилиси — 1 млн 172 тыс. жителей. Железная дорога соединяет два города-миллионника, а также другие густонаселенные города: Гянджа с 330 тысячами жителей, Рустави — 126 тысяч и др.».

«Маршрут Баку – Тбилиси символичен для нас. Первый поезд из Баку по международному маршруту отправился 9 мая 1883 года с Тбилисского вокзала. То есть дорога функционирует уже 143 года. В начале нулевых у состава Баку – Тбилиси были прицепные вагоны, которые отправляли дальше в Боржоми и Батуми, но потом от этой идеи отказались. Однако в нынешних условиях есть хорошая перспектива довести маршрут новых поездов Баку – Тбилиси до Батуми. Тем самым стоимость билетов была бы оправданной, так как протяженность пути увеличилась бы с 560 км до 800 км. Самое важное — это то, что поездами Баку – Тбилиси – Батуми могли бы пользоваться люди, желающие посетить Турцию, так как из Батуми есть автобусные маршруты в Трабзон. Грузинские власти сообщили, что после реконструкции железных дорог время поездки между Тбилиси и Батуми с 1 июня сокращено с нынешних 5 часов 8 минут до 4 часов. У нас до Агстафы поезд едет 5 часов 15 минут, затем 100 км до Тбилиси. Таким образом, время в пути из Баку до Батуми займет максимум 13-14 часов, что является резонным временем для ночного поезда», – сказал Агамирзоев.