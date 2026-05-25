Трампу нужна «великолепная» сделка

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что любая сделка с Ираном должна быть «великолепной и значимой», добавив, что в противном случае соглашения не будет.

«Я смеюсь над всеми думократами, негодяями и дураками, которые ничего не знают о потенциальной сделке, которую я заключаю с Ираном, о вещах, которые еще даже не обсуждались, над слабыми и неэффективными людьми, такими как сенатор-неудачник Том Тиллис (скоро покинет свой пост!), Билл Кэссиди, который только что пережил массовые праймериз, проигравший, по-настоящему плохой конгрессмен Томас Мэсси, крупный подонок, который с треском проиграл великому американскому патриоту (поддержанному «Трампом»), продемонстрировав огромную нелояльность к своей партии (и стране!), и почти всем думократам, людям, которые полностью сбились с пути, постоянно поддерживая плохую политику и даже кандидатов похуже, но постоянно критикуют каждую мою фантастическую победу. Эти люди должны пойти домой и отдохнуть, они только и делают, что сеют раздор и приводят к потерям.

Другими словами, они неудачники!

Сделка с Ираном будет либо великой и значимой, либо ее не будет вовсе. Она будет полной противоположностью провальной сделке по иранской ядерной программе, заключенной администрацией Обамы, которая была прямым и открытым путем к созданию ядерного оружия в Иране. Нет, я не заключаю таких сделок!»», — написал Трамп в Truth Social.

В понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не уступит давлению или, по его словам, чрезмерным требованиям на переговорах с США.

«Исламская республика ни при каких обстоятельствах не сдастся под давлением», — заявил он.