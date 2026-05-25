Мадьяр ответил Орбану: «Не прячьтесь за женскими юбками»

Экс-глава правительства Венгрии Виктор Орбан обнародовал открытое письмо с критикой в адрес новой главы МИД Аниты Орбан. Бывший премьер обвиняет министра в непоследовательности в позиции.

В письме Аниту Орбан упрекают в том, что она долгое время работала в системе МИД и ранее не высказывала никаких замечаний, а теперь публично обвиняет бывших коллег в коррупции.

Также авторы заявления от имени экс-чиновников отвергли ее утверждения, назвав их безосновательными и такими, имеющими пропагандистский характер. Они заявили, что считают ее карьерный рост результатом сотрудничества с политическими оппонентами, а нынешние обвинения в адрес бывших коллег – неприемлемыми и такими, что вызывают осуждение.

Завершая письмо, авторы говорят, что министрам правительства Мадьяра придется «выдержать публичное и повторяющееся унижение» со стороны премьера, и они теперь могут «наслаждаться позором».

В свою очередь, действующий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр ответил на письмо, назвав проявлением трусости то, что его не подписали именами конкретных экс-министров.

«Те, кто годами предавал нашу страну и венгерский народ, теперь называют вице-премьера Венгрии предательницей... Они набросились на министра-женщину, которая, в отличие от Петера Сийярто, не охраняется шестьюдесятью агентами, которым платят за работу средствами венгерских налогоплательщиков», – отреагировал Мадьяр.

Он также заявил, что бывшие чиновники, которые сейчас критикуют Аниту Орбан, якобы являются теми, кто «передал страну в руки иностранного влияния», а также обвинил их в том, что они якобы обращались за помощью к российским хакерам и иностранным агентам.

«Дорогие тру́сы, безымянные мафиози! Не трогайте и не пытайтесь очернить Аниту Орбан! Не делайте сами грязной работы – скажите вашему поверженному шефу, который трусливо сбежал и прячется за женскими юбками, что я здесь. И если он хочет что-то сказать мне или нашим гражданам, то пусть соберется с духом, играет своими картами и берет ответственность за свои действия», – добавил Мадьяр.