Газ, ЕАЭС, визит Рубио в Ереван: Кремль снова об Армении

«Мы слышали заявления армянского руководства о том, что существует весьма и весьма привлекательная, более чем льготная цена на российский газ, на российские энергоносители. Это действительно так - Россия остается надежным и ответственным поставщиком энергоносителей во все страны и особо ближайшим союзникам и партнерам», - цитируют представителя Кремля российские СМИ.

Россия – «надежный поставщик» энергоресурсов, особенно для своих партнеров. При этом привлекающая Ереван льготная цена на газ может начать формироваться «на рыночной основе», если Армения решит покинуть Евразийский экономический союз (ЕАЭС), заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков указал, что «такой режим невозможен для участников иных интеграций» - это «Евросоюз, конечно же»: «Там уже категория цен совсем другая - она рыночная. Это очень хорошо известно нашим друзьям в Ереване».

Песков напомнил, что в ходе визита в Москву армянский премьер-министр Никол Пашинян «сказал, что Армения остается членом ЕАЭС в полном объеме, но одновременно с этим развивает свои отношения и на других векторах своей внешней политики, в частности с Европой».

«Как пояснил тогда Пашинян, в какой-то момент нужно будет принимать окончательное решение - и это будет делаться на референдуме. То есть именно армянский народ будет говорить», - заявил пресс-секретарь российского лидера.

Песков также сказал, что Армения так или иначе будет представлена на саммите ЕврАзЭС, который состоится на этой неделе в Казахстане, Москва находится в контакте с армянскими партнерами: «Если я не ошибаюсь, премьер-министр (Армении Никол) Пашинян не будет принимать участие (в саммите) по соображениям избирательной кампании. В то же время мы рассчитываем, что так или иначе армянская сторона будет принимать участие в этой очень важной встрече, продолжая свое членство в ЕАЭС».

В Кремле также заявили, что принимают во внимание заявления официального Еревана о том, что в Армении не будут допускать антироссийские высказывания, но вопрос о выборе пути экономической интеграции видят открытым.

«На днях мы слышали заявления и от (Никола) Пашиняна, и от министра иностранных дел (Арарата Мирзояна) о том, что Армения не будет заниматься антироссийской риторикой, - сказал Песков, комментируя по просьбе журналистов предстоящий визит в Армению госсекретаря США Марко Рубио. - В то же время остается открытым вопрос о выборе дальнейшего пути экономической интеграции».

«Мы знаем, что в Армении есть политические силы, которые являются полными сторонниками российского вектора развития, ориентированности на дальнейшее углубленное участие интеграционных процессов с участием России. Безусловно, нам импонирует такой подход», - добавил пресс-секретарь президента РФ.