Захарова: Удары по Киеву «наносились и будут наноситься»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответные удары по Киеву «наносились и будут наноситься».

По ее словам, российский МИД в ближайшее время выступит со специальным заявлением, в котором подробно изложит предупреждение зарубежному дипломатическому корпусу.

Напомним, число пострадавших в результате российской атаки на Киев в ночь 24 мая выросло до 87 человек, трое из них - несовершеннолетние. Еще два человека погибли. Об этом в понедельник, 25 мая, в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

ВС РФ в ночь на 24 мая выпустили по Украине 90 ракет и 600 беспилотных летательных аппаратов, их основной целью стал Киев и город Белая Церковь в Киевской области. Для удара по объекту в Белой Церкви РФ использовала баллистическую ракету средней дальности «Орешник» — это стало ее третьим применением с начала войны в Украине.