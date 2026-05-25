Ереван о запрете на ввоз товаров из Армении в Россию

«Проблема не такого масштаба и не такой глубины, как представляется, и специально муссируется со стороны отдельных политических лиц и СМИ. Но проблема есть, и она была неделю, год, десятилетие назад. То есть при обороте в таких объемах всегда такие проблемы могут возникать. Что сейчас мы слышим со стороны соответствующих российских агентств: этот товар не соответствует определенным требованиям. Делают лабораторные исследования, иногда предположение оказывается неверным, иногда верным», - сказал Мирзоян журналистам.

Глава МИД Армении отметил, что каждая страна имеет право запрещать ввоз некачественных товаров, указав, что есть и другие страны, отдельные товары которых получили запрет на ввоз в Россию.

На минувшей неделе Россельхознадзор сообщил, что с 22 мая вводятся временные ограничения на ввоз цветов из Армении, ввоз и оборот в России всех партий армянской минеральной воды «Джермук» из-за «нарушения обязательных требований». 23 мая Роспотребнадзор сообщил о приостановке реализации продукции армянских компаний ЗАО «Веди-алко», ООО «Абовянский коньячный завод», а также ООО «Винно-коньячный дом «Шахназарян». Также Россельхознадзор сообщал о «проблемах» с поставками из Армении овощей и фруктов.