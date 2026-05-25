Российские ракеты упали у посольства Азербайджана в Киеве: выбиты окна
Интернет в России: «порционно» и «за хорошее поведение»

Российский философ Александр Дугин предложил еще жестче регулировать доступ россиян к интернету и сделать его использование дозированным, чтобы «люди не теряли собственную идентичность и жили реальной жизнью».

«Интернет россиянам нужно выдавать порционно за хорошее поведение», — заявил Дугин. По его словам, зимой доступ к сети можно давать чаще, поскольку люди больше времени проводят дома, а весной и летом — ограничивать или вовсе отключать, чтобы россияне больше общались вживую и проводили время вне сети.

Ранее он заявлял, что общаться с друзьями можно без интернета и предлагал свистеть под окнами и кататься на самокатах. «Если интернет отключить вообще, особенно весной, люди начнут гулять, встречаться, общаться, посещать кафе и магазины, заводить новые знакомства, жить настоящей человеческой жизнью. А снова включить интернет можно поздней осенью. Интернет в России должен подстраиваться под сезонные циклы медведей и бабочек», — писал Дугин.

Философ многократно предлагал усилить контроль государства над обществом и призывал россиян относиться к этому как к неизбежной реальности. Он заявлял, что идея о полном отсутствии контроля кажется привлекательной, но является утопичной.

