Малая Токмачка в пекле большой войны

118-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины вошла в Книгу рекордов Гиннесса за непрерывную оборону села Малая Токмачка в Запорожской области в течение более чем 1500 дней. Представители Украинской книги рекордов отметили вклад подразделения и вручили командованию бригады официальный диплом, зафиксировав национальный рекорд в категории «Военная выносливость и оборона».
Однако название этого села, население которого до войны составляло около 3000 человек, также имеет шанс попасть в Книгу рекордов Гиннесса по количеству раз, когда оно было «освобождено» российской армией. Дело в том, что Малая Токмачка десятки раз фигурировала в списках «освобожденных» населенных пунктов в сводках Министерства обороны России и в репортажах Z-блогеров. Дошло до того, что в самой России «освобождение» села превратилось в военный мем, а в начале апреля видеоролик одного из Z-блогеров на эту тему стал вирусным в интернете.
Бои за Малую Токмачку, расположенную на трассе, ведущей к городу Орехов Запорожской области, начались в 2024 году. Российские войска захватили Новопокровку и начали прорыв к окраинам села. К тому времени большая часть населения была эвакуирована, осталось лишь около 100 жителей. К 2025 году село было полностью разрушено российскими артиллерийскими и авиаударами, однако украинские войска не оставили своих оборонительных позиций.
Малая Токмачка имеет важное логистическое значение. Село находится на трассе 0815, ведущей в Орехов. Попасть в этот город со стороны скопления российских войск можно только через Малую Токмачку. Она прикрывает Орехов с юго-востока, а расстояние между населенными пунктами не превышает 5 км.
Российские войска в городе Пологи создали крупный логистический хаб и развернули оттуда наступление на Гуляйполе и Орехов. Дорога на Орехов проходит через Малую Токмачку, где ВСУ выстроили мощный оборонительный периметр. С одной стороны украинский укрепрайон опирается на реку Конка, с другой — на господствующие высоты, также занятые ВСУ.
Пройти дальше Малой Токмачки российским войскам не удается. Временами они заходят в село и рапортуют об успехах, но их снова выбивают.
После начала боев за село слова «Малая Токмачка» регулярно появлялись в сводках Министерства обороны России и в сообщениях федеральных СМИ. 17 ноября 2025 года министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил личный состав 42-й гвардейской мотострелковой дивизии с «освобождением» Малой Токмачки и заявил, что таким образом сделан серьезный шаг к победе и достижению целей «специальной военной операции».
Но с тех пор село неоднократно «освобождалось». Малую Токмачку регулярно «берут», «возвращают» или «продвигаются» там, однако все это существует лишь в новостных сводках и отчетах, а не на земле.
Как еще в октябре 2025 года писал Z-канал «Военный осведомитель», «это несчастное село под Ореховым» пытаются отбить уже не первый год, но «окончательно выбить ВСУ из населенного пункта так до сих пор и не удалось». То же самое утверждали и авторы канала «Братья по оружию»: по их словам, «пацаны с Запорожского» прислали им информацию о том, что происходило у села, и они «читали и офигевали».
Весной 2026 года о Малой Токмачке заговорили уже далеко не только те, кто пристально следит за событиями на фронте. В середине апреля в соцсетях разошлась нарезка с выступлениями Бориса Рожина — крымского провоенного блогера, которого связывают с появлением пропагандистского термина «вежливые люди». В ролике видно, как он на протяжении года в эфирах программ «Время покажет» и «Большая игра» на Первом канале комментирует бои в районе села.
Видео, в котором собраны эти попытки «взять Токмачку», вызвало ироничную реакцию: многие пользователи соцсетей начали придумывать разнообразные мемы, высмеивающие бесконечные попытки захватить это крошечное село.
В Telegram даже появился ироничный канал под названием «Взята ли Малая Токмачка?» Он обещает «ежедневную сводку боевых действий за населенный пункт Малая Токмачка Запорожской области».
На мемы обратили внимание и в Украине: местные СМИ отмечают, что российская пропаганда в очередной раз пытается «поднять настроение» зрителям, рассказывая о событиях, которые не происходят в реальности.
Украинские военные эксперты подчеркивают, что бои в Малой Токмачке идут постоянно. Российские подразделения пытаются просачиваться в оборону ВСУ малыми группами и закрепляться в развалинах. Они пытались зайти колонной тяжелой техники, но ее полностью уничтожили украинские дроны. Авиация бомбила село КАБами и практически сравняла его с землей, превратив в филиал ада.
В январе 2026 года в Малой Токмачке российским войскам удалось занять зоны контроля на восточных окраинах. В течение года ВС РФ предпринимали многочисленные попытки прорваться к железнодорожной станции в селе. В конце концов Россия смогла захватить небольшую часть территории населенного пункта, но закрепиться там не сумела.
Сегодня село фактически уничтожено. Практически все оставшиеся от него руины находятся под контролем ВСУ. В последние месяцы в ежедневном режиме в селе уничтожаются по две–три штурмовые группы, однако оперативная ситуация остается неизменной.
Как пишет «Новая газета», на линии боевого соприкосновения немало населенных пунктов, бои за которые ведутся долгие годы. Например, за Волчанск в Харьковской области стороны сражаются с мая 2024 года, и с тех пор ВС РФ так и не смогли полностью взять город. На том же направлении находится село Липцы, которое россияне штурмуют с 10 мая 2024 года.
Неподалеку от Малой Токмачки в направлении Гуляйполя расположено село Мирное. Сейчас российские войска пытаются прорваться на этом направлении к трассе 0814. За Мирное бои ведутся с 2023 года.
Также длительные боестолкновения происходили за село Работино на Ореховском направлении и в районе Степногорска. Более года продолжаются бои за Малые Щербаки и Лукьяновское — оба села уже давно полностью разрушены.