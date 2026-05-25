Малая Токмачка в пекле большой войны

118-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины вошла в Книгу рекордов Гиннесса за непрерывную оборону села Малая Токмачка в Запорожской области в течение более чем 1500 дней. Представители Украинской книги рекордов отметили вклад подразделения и вручили командованию бригады официальный диплом, зафиксировав национальный рекорд в категории «Военная выносливость и оборона».

Однако название этого села, население которого до войны составляло около 3000 человек, также имеет шанс попасть в Книгу рекордов Гиннесса по количеству раз, когда оно было «освобождено» российской армией. Дело в том, что Малая Токмачка десятки раз фигурировала в списках «освобожденных» населенных пунктов в сводках Министерства обороны России и в репортажах Z-блогеров. Дошло до того, что в самой России «освобождение» села превратилось в военный мем, а в начале апреля видеоролик одного из Z-блогеров на эту тему стал вирусным в интернете. Бои за Малую Токмачку, расположенную на трассе, ведущей к городу Орехов Запорожской области, начались в 2024 году. Российские войска захватили Новопокровку и начали прорыв к окраинам села. К тому времени большая часть населения была эвакуирована, осталось лишь около 100 жителей. К 2025 году село было полностью разрушено российскими артиллерийскими и авиаударами, однако украинские войска не оставили своих оборонительных позиций. Малая Токмачка имеет важное логистическое значение. Село находится на трассе 0815, ведущей в Орехов. Попасть в этот город со стороны скопления российских войск можно только через Малую Токмачку. Она прикрывает Орехов с юго-востока, а расстояние между населенными пунктами не превышает 5 км. Российские войска в городе Пологи создали крупный логистический хаб и развернули оттуда наступление на Гуляйполе и Орехов. Дорога на Орехов проходит через Малую Токмачку, где ВСУ выстроили мощный оборонительный периметр. С одной стороны украинский укрепрайон опирается на реку Конка, с другой — на господствующие высоты, также занятые ВСУ. Пройти дальше Малой Токмачки российским войскам не удается. Временами они заходят в село и рапортуют об успехах, но их снова выбивают.

После начала боев за село слова «Малая Токмачка» регулярно появлялись в сводках Министерства обороны России и в сообщениях федеральных СМИ. 17 ноября 2025 года министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил личный состав 42-й гвардейской мотострелковой дивизии с «освобождением» Малой Токмачки и заявил, что таким образом сделан серьезный шаг к победе и достижению целей «специальной военной операции». Но с тех пор село неоднократно «освобождалось». Малую Токмачку регулярно «берут», «возвращают» или «продвигаются» там, однако все это существует лишь в новостных сводках и отчетах, а не на земле. Как еще в октябре 2025 года писал Z-канал «Военный осведомитель», «это несчастное село под Ореховым» пытаются отбить уже не первый год, но «окончательно выбить ВСУ из населенного пункта так до сих пор и не удалось». То же самое утверждали и авторы канала «Братья по оружию»: по их словам, «пацаны с Запорожского» прислали им информацию о том, что происходило у села, и они «читали и офигевали». Весной 2026 года о Малой Токмачке заговорили уже далеко не только те, кто пристально следит за событиями на фронте. В середине апреля в соцсетях разошлась нарезка с выступлениями Бориса Рожина — крымского провоенного блогера, которого связывают с появлением пропагандистского термина «вежливые люди». В ролике видно, как он на протяжении года в эфирах программ «Время покажет» и «Большая игра» на Первом канале комментирует бои в районе села. Видео, в котором собраны эти попытки «взять Токмачку», вызвало ироничную реакцию: многие пользователи соцсетей начали придумывать разнообразные мемы, высмеивающие бесконечные попытки захватить это крошечное село.

В Telegram даже появился ироничный канал под названием «Взята ли Малая Токмачка?» Он обещает «ежедневную сводку боевых действий за населенный пункт Малая Токмачка Запорожской области». На мемы обратили внимание и в Украине: местные СМИ отмечают, что российская пропаганда в очередной раз пытается «поднять настроение» зрителям, рассказывая о событиях, которые не происходят в реальности. Украинские военные эксперты подчеркивают, что бои в Малой Токмачке идут постоянно. Российские подразделения пытаются просачиваться в оборону ВСУ малыми группами и закрепляться в развалинах. Они пытались зайти колонной тяжелой техники, но ее полностью уничтожили украинские дроны. Авиация бомбила село КАБами и практически сравняла его с землей, превратив в филиал ада. В январе 2026 года в Малой Токмачке российским войскам удалось занять зоны контроля на восточных окраинах. В течение года ВС РФ предпринимали многочисленные попытки прорваться к железнодорожной станции в селе. В конце концов Россия смогла захватить небольшую часть территории населенного пункта, но закрепиться там не сумела. Сегодня село фактически уничтожено. Практически все оставшиеся от него руины находятся под контролем ВСУ. В последние месяцы в ежедневном режиме в селе уничтожаются по две–три штурмовые группы, однако оперативная ситуация остается неизменной.