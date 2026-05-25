Путин говорил с королем

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой обсудил необходимость скорейшего урегулирования конфликта в Иране. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Подчеркнута необходимость скорейшего достижения политико-дипломатического урегулирования кризисной ситуации вокруг Ирана при безусловном учете интересов всех государств региона», — говорится в сообщении. Кроме того, в рамках разговора лидеры подтвердили взаимный настрой на укрепление сотрудничества.

Ранее Владимир Путин уже обсуждал ситуацию вокруг Ирана в телефонных разговорах с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и президентом США Дональдом Трампом. В этих беседах также подчеркивалась важность политико-дипломатического диалога для урегулирования кризисной ситуации в регионе с учетом интересов всех стран.