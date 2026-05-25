Стрелявший в учительницу ученик на скамье подсудимых

Завершено предварительное следствие по делу ученика 10 класса лицея Idrak, обвиняемого в нанесении тяжких телесных повреждений своему преподавателю. Как сообщает haqqin.az, дело будет рассматриваться Бакинским судом по тяжким преступлениям под председательством судьи Вугара Гулиева.

В связи с инцидентом в лицее было возбуждено уголовное дело по статьям 29 и 120.1 Уголовного кодекса (покушение на умышленное убийство). В ходе следствия обвинение было переквалифицировано на статьи 29 и 120.2.2 УК (покушение на убийство из хулиганских побуждений).

Отметим, что санкция по предъявленному Э.Ш. обвинению предусматривает лишение свободы сроком от 14 до 20 лет. Однако, поскольку Э.Ш. не достиг совершеннолетия, а также в связи с достижением примирения между сторонами, при назначении наказания эти обстоятельства могут быть учтены как смягчающие.