У Нетаньяху «нет пространства для маневра»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал в разговорах с приближенными, что у Израиля практически нет рычагов влияния на процесс принятия решений президентом США Дональдом Трампом в отношении Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два израильских источника, знакомых с ходом дискуссий.

По данным агентства, Нетаньяху выразил обеспокоенность по поводу меморандума о взаимопонимании, который в настоящее время согласовывается между Вашингтоном и Тегераном, и признал, что у него сейчас «нет пространства для маневра», чтобы повлиять на американского лидера.

Израильский премьер настаивает на праве продолжать операции против угроз на всех фронтах, включая Ливан, что может стать препятствием для сделки, если Иран потребует полного прекращения израильских военных действий в Южном Ливане.

При этом, после трех телефонных разговоров за последнюю неделю, Нетаньяху и Трамп, как сообщается, согласились, что любое финальное соглашение должно включать демонтаж иранских ядерных объектов и вывоз обогащенного урана. Трамп, в свою очередь, подтвердил право Израиля на самооборону на всех фронтах.