Российские ракеты упали у посольства Азербайджана в Киеве: выбиты окна
Азай Мохнатов потерял в огне свой отель. А теперь закрылся его рынок

Азай Мохнатов потерял в огне свой отель. А теперь закрылся его рынок

16:10

Как уже сообщалось, в Баку приостановлена работа рынка строительных материалов Eurohome, принадлежащего известному бизнесмену Азаю Мохнатову.

Министерство по чрезвычайным ситуациям приостановило деятельность объекта после проверки, в ходе которой выявили многочисленные нарушения правил пожарной безопасности, а также то, что проектная документация при ремонте и расширении рынка не была согласована с Государственной службой пожарного надзора.

Всего несколько дней назад произошел пожар в принадлежащем Мохнатову комплексе AF Hotel & Aqua Park в Новханы. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание в электропроводке.

Это не первый подобный инцидент, связанный с объектами бизнесмена. В 2020 году крупный пожар уничтожил значительную часть старого рынка Eurohome на трассе Баку – Сумгаит. Огонь быстро распространился, и для его тушения были привлечены десятки единиц техники и личный состав, включая самолет-амфибия «Б‑200». Площадь возгорания достигала почти двух гектаров: несколько человек пострадали от дыма. Следствие установило, что ущерб 128 предпринимателям составил около 18 миллионов манатов. Предпринимателям было компенсировано 14 миллионов, однако часть их так и не получила выплаты.

После пожара рынок был снесен, а Мохнатов открыл новый Eurohome уже в Наримановском районе Баку, на улице Тебриза, 2 (Дарнагюль).

* * * 15:42

В Баку приостановлена деятельность рынка по продаже строительных материалов Eurohome, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Согласно информации, в ходе проверки Государственной службой пожарного надзора МЧС в Eurohome выявлен ряд нарушений в области пожарной безопасности.

В частности, указали в МЧС, «электрохозяйство на объекте не установлено согласно требованиям «Правил устройства электроустановок», в том числе соединения и окончания кабелей и проводов не закреплены с помощью специальных зажимов или сварки; использовалось неисправное электрооборудование с поврежденной изоляцией, электропроводка была проложена по поверхности горючих материалов; объект не полностью оснащен автоматической системой пожарной сигнализации; объект не полностью обеспечен первичными средствами пожаротушения; некоторые участки стен и потолков облицованы горючим материалом — ламбрином, а деревянные конструкции не обработаны огнезащитным раствором; территория объекта не очищена от горючих отходов; не установлены световые указатели с надписью «Выход» для эвакуации людей; при капитальном ремонте, реконструкции и расширении объекта проектно-строительная документация не была согласована с Государственной службой пожарного надзора».

Учитывая вышеизложенное, МЧС принято решение о приостановлении деятельности рынка строительных материалов Eurohome. Один экземпляр решения был вручен представителю объекта, указали в министерстве.

