Азай Мохнатов потерял в огне свой отель. А теперь закрылся его рынок

Как уже сообщалось, в Баку приостановлена работа рынка строительных материалов Eurohome, принадлежащего известному бизнесмену Азаю Мохнатову. Министерство по чрезвычайным ситуациям приостановило деятельность объекта после проверки, в ходе которой выявили многочисленные нарушения правил пожарной безопасности, а также то, что проектная документация при ремонте и расширении рынка не была согласована с Государственной службой пожарного надзора.

Всего несколько дней назад произошел пожар в принадлежащем Мохнатову комплексе AF Hotel & Aqua Park в Новханы. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание в электропроводке.

Это не первый подобный инцидент, связанный с объектами бизнесмена. В 2020 году крупный пожар уничтожил значительную часть старого рынка Eurohome на трассе Баку – Сумгаит. Огонь быстро распространился, и для его тушения были привлечены десятки единиц техники и личный состав, включая самолет-амфибия «Б‑200». Площадь возгорания достигала почти двух гектаров: несколько человек пострадали от дыма. Следствие установило, что ущерб 128 предпринимателям составил около 18 миллионов манатов. Предпринимателям было компенсировано 14 миллионов, однако часть их так и не получила выплаты. После пожара рынок был снесен, а Мохнатов открыл новый Eurohome уже в Наримановском районе Баку, на улице Тебриза, 2 (Дарнагюль).

