Завтра дожди

26 мая в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами пасмурная погода, днем местами возможны дожди с грозами, северо-западный ветер вечером сменится юго-восточным. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха в столице и на Апшероне ночью составит 16-18, днем - 22-27 градусов тепла.
Атмосферное давление 759 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-75%, днем - 55-65%.
В некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди, грозы, град, в высокогорных районах - снег, ночью и утром на отдельных территориях - туман, западный ветер временами усилится.
Температура воздуха составит 14-18, днем - 23-28, в горах ночью - 4-9, днем - 12-17, местами может повыситься до 20-23 градуса выше нуля.