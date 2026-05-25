Российские ракеты упали у посольства Азербайджана в Киеве: выбиты окна
Kristal принял участие в международном форуме WUF13

Kristal представил концепцию устойчивого городского развития на международном форуме WUF13.

Компания Kristal, известная в строительном рынке недвижимости своими качественными и инновационными проектами, приняла участие в международном форуме World Urban Forum13 (WUF13), проходившем в Баку. Компания представила свой стенд, где показала жилые комплексы в разных районах столицы, современные подходы к строительству города и идеи премиального жилья.

Центральное место на стенде занял макет проекта City Garden Narimanov. Из общей площади комплекса в 21 гектар 17,3 гектара отведены под зелёные зоны. City Garden Narimanov спроектирован таким образом, чтобы жители могли удовлетворять большинство повседневных потребностей непосредственно на территории комплекса. В проект входят школа, детский сад, торговый центр, объекты общественного питания, клиника и фитнес-центр. Комплекс направлен на минимизацию использования транспорта жителями, что является важным вкладом в формирование экологичной городской среды.

Проект привлёк внимание своим подходом, основанным на целях устойчивого развития: в зданиях устанавливаются солнечные панели, дождевые воды собираются и используются для полива, а для минимизации затрат на отопление и охлаждение применяются качественные системы изоляции.

В целом компания Kristal подчёркивает, что экологический фактор лежит в основе всех её проектов: от выбора используемых материалов до создания зелёных зон — на каждом этапе учитываются критерии защиты окружающей среды. Участием в WUF13 компания Kristal вновь продемонстрировала свою приверженность устойчивому развитию городов и заявила, что в будущем продолжит вносить вклад в развитие городской среды посредством инновационных и экологически ответственных проектов.

Во время форума представители Kristal встретились с участниками, инвесторами и представителями международных организаций из разных стран, чтобы обсудить возможности сотрудничества в сфере развития городской среды и недвижимости.

kristal.az  

