Новая возможность лизинга от Birbank и Bir Kredit

В рамках партнерства с первым цифровым банком страны - Birbank - НКО Bir Kredit запустила новую услугу лизинга. Благодаря новой услуге клиенты могут приобрести как новые автомобили, так и автомобили с пробегом возрастом до 5 лет с первоначальным взносом от 0%, суммой финансирования до 100 000 манатов и возможностью оплаты в рассрочку сроком до 60 месяцев.

Одной из главных сложностей при покупке автомобиля для многих остаются высокий первоначальный взнос и длительный процесс оформления. Небанковская кредитная организация (НКО) Bir Kredit меняет привычные представления о лизинге, предлагая клиентам более доступные и удобные условия финансирования.

Одним из ключевых преимуществ услуги является ее доступность для более широкой аудитории. Воспользоваться предложением могут в том числе и лица без официального подтверждения дохода. Таким образом, стороны стремятся сделать владение автомобилем доступнее для большего числа людей.

Еще одним важным преимуществом является простота процесса. Оформление лизинга осуществляется непосредственно в автосалоне. Это позволяет завершить финансирование сразу после выбора автомобиля – без необходимости собирать дополнительные документы, посещать банк и тратить лишнее время.

Цифровой подход Birbank нашел отражение и в данной услуге. Клиенты могут пройти весь процесс быстрее, удобнее и прозрачнее. Новая возможность лизинга предлагает современный взгляд на приобретение автомобиля благодаря гибким условиям, оперативному оформлению и широкой доступности.

Желающие воспользоваться услугой лизинга могут подать заявку через мобильное приложение Birbank или обратиться в партнерские автосалоны.

