Супертанкер вырвался из Залива

Супертанкер, перевозящий иракскую нефть в Китай, покинул Персидский залив и пересек линию блокады США в Аравийском море, пока продолжались переговоры о завершении войны между США и Ираном и открытии Ормузского пролива. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

VLCC Eagle Verona вышел из Оманского залива в Аравийское море, перевозя около 2 млн баррелей иракской сырой нефти в Китай, свидетельствуют данные отслеживания судов.

VLCC загрузил груз на нефтяном терминале Басры 28 февраля, показывают данные отслеживания, и сейчас следует в китайский порт Нинбо, куда должен прибыть 12 июня.

Выход танкера произошел после отправки LNG-танкера Al Hamra, перевозящего первый с начала войны с Ираном груз сжиженного природного газа из Персидского залива в Индию.

Нефтяной рынок внимательно следит за выходом танкеров из Персидского залива, поскольку большинство судов остаются заблокированными в регионе после того, как Иран фактически закрыл Ормузский пролив после ударов США и Израиля в конце февраля. Закрытие водного пути остановило выход большинства судов и не дало другим войти в богатый нефтью и газом регион.