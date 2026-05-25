Приговор Бабаеву и его «команде»

В Гяндже завершился судебный процесс по уголовному делу лиц, обвиняемых в изготовлении и продаже незаконных технических средств для использования на вступительных и выпускных экзаменах.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Лизы Ханмамедовой был зачитан приговор. Решением суда Ислам Бабаев приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. Другим обвиняемым — Айхану Мамедову и Мураду Мамедову — назначено наказание в виде ограничения свободы.

Следствием было установлено, что Ислам Бабаев, занимавшийся частной предпринимательской деятельностью, незаконно изготовил технические устройства, предназначенные для негласного сбора информации в целях содействия абитуриентам и учащимся в прохождении тестовых заданий во время выпускных и вступительных экзаменов в высшие учебные заведения; также, вступив в сговор с Айханом Мамедовым и Мурадом Мамедовым, оказывал им содействие в установке указанных технических устройств на 11 человек.

На основании собранных доказательств Исламу Бабаеву было предъявлено обвинение по статьям 302.3 (незаконное производство, продажа или приобретение для продажи технических средств, предусмотренных для тайного получения информации) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК Азербайджанской Республики.