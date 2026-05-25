Путин – Алиеву: «Придаем большое значение дружественным, союзническим отношениям с Баку…»

Президент России Владимир Путин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В тексте письма президента РФ говорится: «Примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости Азербайджанской Республики. Азербайджан добился впечатляющих успехов в экономической и социальной сферах и снискал заслуженный авторитет на мировой арене.

Придаем большое значение дружественным, союзническим отношениям с Баку. Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее развитие плодотворного двустороннего сотрудничества на различных направлениях, а также партнерского взаимодействия в региональных и международных делах. Это, несомненно, отвечает коренным интересам российского и азербайджанского народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на Южном Кавказе и на Каспии».

Президент РФ пожелал главе азербайджанского государства «здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам – благополучия и процветания».