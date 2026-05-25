Багирова осудили за госизмену

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над Азером Багировым, обвиняемым в государственной измене в форме шпионажа.
Как сообщает haqqin.az, приговор был оглашен на заседании, которое проходило под председательством судьи Бабека Панахова.
Суд приговорил Азера Багирова к 16 годам и 6 месяцам лишения свободы, которые он должен отбыть в колонии особого режима.
Отметим, что Азер Багиров был задержан за границей Службой государственной безопасности Азербайджана и доставлен в Азербайджан.
В ходе следствия было установлено, что Багиров по указанию представителей зарубежных спецслужб занимался шпионажем на территории другой страны, производил фото- и видеосъемку мест расположения военных и стратегических объектов, собирал и передавал данные об их местоположении, а также совершал другие действия. Кроме того, стоит отметить, что это не первое преступление Багирова. Ранее он отбывал наказание за покушение на убийство.