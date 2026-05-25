Минздрав Ирана о состоянии здоровья Моджтабы Хаменеи

Минздрав исламской республики заявил, что новый верховный лидер страны аятолла Моджтаба Хаменеи получил лишь «поверхностные травмы» лица, головы и ног, полученные в результате авиаудара 28 февраля, в ходе которого погиб его отец Али Хаменеи.

Представитель министерства Хоссейн Керманпур сообщил агентству ILNA, что травмы не были тяжелыми, не потребовали специального лечения, которое ограничилось «наложением одного-двух швов». По его словам, ампутаций не проводилось, а сам Хаменеи был выписан из больницы уже на следующий день после удара.

Ранее The New York Times сообщала, что Моджтаба Хаменеи получил сильные ожоги лица и губ, а также перенес несколько операций на ноге и ожидал протезирования. Иранские власти с начала войны утверждают, что новый верховный лидер находится в хорошем состоянии и продолжает курировать переговоры с США, обвиняя противников Тегерана в распространении слухов о его здоровье.