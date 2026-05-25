Российские ракеты упали у посольства Азербайджана в Киеве: выбиты окна
В Баку снесли дом, где проживал знаменитый Гусейн Араблинский

Ульвия Худиева
18:03 1811

Дом, в котором когда‑то жил один из создателей первой профессиональной актерской школы, режиссер первой оперы на Востоке Гусейн Араблинский, был снесен. Старинный двухэтажный особняк, расположенный в Ясамальском районе Баку, на улице Видади, на днях полностью разрушили. Об этом haqqin.az сообщил общественный активист Асад Зейналов.

Точная дата постройки дома неизвестна, предполагается, что он был возведен примерно в 1900‑х годах. Местные жители утверждают, что в этом доме жил Гусейн Араблинский, однако никакой мемориальной таблички на здании так и не появилось.

В этом районе, помимо официально зарегистрированных исторических памятников, находятся и дома людей, сыгравших важную роль в культурной и научной жизни Азербайджана. Местные жители и архитекторы считают, что, даже если такие здания формально не имеют статуса памятника, дома, в которых жили известные личности, тоже должны быть защищены.

По словам Зейналова, в 2018 году дом был частично восстановлен: фасад покрасили, устранили повреждения, отремонтировали дверь. Но недавно стало известно, что здание снесли. «Это классический небольшой бакинский дом конца XIX века — с плоской крышей и внутренним двором, типичный для жилых кварталов того времени. Такие дома формировали особую атмосферу старого Баку и отражали местные архитектурные традиции. Не каждое здание конца XIX века представляет собой архитектурную ценность. Но снос дома, в котором жил один из создателей первой оперы в исламском мире, недопустим с точки зрения истории и культурной памяти народа», — считают общественные активисты и архитекторы.

По их мнению, при сносе подобных зданий должна работать комиссия с участием представителей Исполнительной власти Баку и других профильных структур, но, как они утверждают, «такие вопросы для властей не являются приоритетом».

Снос дома вызвал возмущение и в социальных сетях. Пользователи пишут, что власти не воспользовались международным опытом и не превратили дом Араблинского в музей. В некоторых публикациях приводятся примеры отношения к историческому наследию за рубежом: например, в Гамбурге после разрушений Второй мировой войны сохранили и восстановили единственную уцелевшую стену дома, благоустроили территорию и оставили место как исторический объект.

Пользователи считают, что дом Араблинского вполне мог быть сохранен как дом-музей. Но, похоже, судьба этого дома оказалась такой же печальной, как и трагическая жизнь самого Араблинского.

В Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры сообщили, что после изучения информации будет дан официальный комментарий.

