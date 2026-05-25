Азербайджанские таможенники проверяли удобрения, а нашли...

В Азербайджан под видом удобрений пытались незаконным путем ввезти 10 миллионов штук табачных изделий. Как сообщили haqqin.az в Государственном таможенном комитете, пресечена попытка незаконного ввоза на территорию страны и реализации табачных изделий в особо крупном размере.

Выявлен факт контрабанды 10 миллионов штук сигарет марки Boston без соответствующей маркировки в 1000 картонных коробок стоимостью 1 миллион 500 тысяч манатов, которые были замаскированы за грузом «удобрений» в транспортном средстве, прибывшем из Турции в Азербайджан.

Задержана группа лиц, их подозревают в контрабанде и использовании поддельных документов по предварительному сговору.

По факту в Главном оперативно-следственном управлении Государственного таможенного комитета возбуждено уголовное дело по статьям 206.3.2, 213-1.2.1 и 213-1.2.3 УК Азербайджана, трое из лиц, причастность которых к совершению преступлений была установлена, привлечены в качестве обвиняемых, и в их отношении решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к совершению преступления.