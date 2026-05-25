Саудиты оказались в плюсе

Нефтяная выручка Саудовской Аравии в первый полный месяц войны Израиля и США против Ирана выросла до $24,7 млрд — максимума более чем за три года, пишет Bloomberg.

Отмечается, что нефтепровод Восток — Запад, построенный еще после ирано-иракской войны, позволяет экспортировать нефть в обход пролива.

Кризис также ускорил планы Эр-Рияда стать крупным логистическим хабом между Азией, Африкой и Европой. Через саудовские порты на Красном море растет транзит товаров, а власти рассматривают расширение логистической роли проекта Neom.

Однако конкуренция усиливается: ОАЭ и Оман также развивают альтернативные маршруты, а доступ к Красному морю остается рискованным из-за угроз со стороны хуситов. Bloomberg отмечает, что даже если Ормузский пролив вновь откроется, часть грузопотоков может надолго перейти на обходные маршруты.