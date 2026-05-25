Важное соглашение PASHA Real Estate и Baku White City

В рамках 13-й сессии World Urban Forum в Баку было подписано соглашение между PASHA Real Estate и Baku White City о совместном развитии ряда ключевых объектов.

Документ подписали генеральный директор PASHA Real Estate Озгюр Гетер и исполнительный директор проекта Baku White City Руслан Садыхов.

Соглашение охватывает совместную реализацию ряда масштабных проектов. В их число входит строительство торгово-развлекательного центра White City Mall, а также возведение отдельных знаковых жилых и офисных зданий, отелей, конгресс-холла и музея. Кроме того, на территории квартала появятся крупный общественный паркинг и площадь для проведения городских мероприятий. Запланированные высотные здания и новый яхтенный пирс сформируют уникальный прибрежный силуэт столицы и создадут новые возможности для развития Бакинской бухты.

Проект Baku White City представляет собой один из наиболее масштабных примеров городской трансформации в регионе. Территория, ранее известная как промышленный район Черный город — с многолетней концентрацией нефтеперерабатывающих предприятий и загрязненных земель, — сегодня переосмысливается благодаря комплексной программе регенерации, реализуемой в соответствии с указом президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева об улучшении экологической ситуации в стране. Опираясь на принципы устойчивого развития, проект преобразует одну из крупнейших в мире бывших промышленных зон в современный, тщательно спланированный городской район.