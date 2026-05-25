Иран очень доволен собой

Иран заявил, что его вооруженные силы сбили над Персидским заливом «вражеский беспилотник», используя «новую систему ПВО», сообщает агентство Fars.

В Тегеране подчеркнули, что операция была проведена с применением новой системы ПВО «Араш-е Камангир», обладающей «скрытыми возможностями». Иранские официальные лица назвали инцидент «ясным сигналом», заявив, что отныне «ни один малозаметный беспилотник не сможет проникнуть в небо Персидского залива».

Власти Ирана также заявили, что этот эпизод подтверждает «полный контроль страны над воздушным пространством Залива и готовность вооруженных сил отвечать на любые угрозы». Технические характеристики новой системы пока не раскрываются.