Французский министр предложил не впускать никого 3 года

19:39 458

Во Франции и Германии предлагают ужесточить правила получения гражданства и легализации мигрантов. Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен заявил в интервью Le Journal du Dimanche, что страна «достигла предела возможностей в сфере интеграции и ассимиляции».

Дарманен предложил ввести трехлетний мораторий на легальную иммиграцию. По словам министра, необходимо также изменить конституцию, чтобы можно было устанавливать обязательные для исполнения квоты — по численности приезжающих, странам их происхождения и квалификации. Дарманен также выступил за то, чтобы рабочие виды на жительство больше не давали автоматического права на воссоединение семьи.

Поводом для новой волны дискуссий стали свежие данные по миграции. По словам Дарманена, в 2025 году Франция выдала 4,5 млн документов на проживание, что на 3,2% больше, чем в прошлом году. Каждый третий документ был оформлен по линии семейного воссоединения.

Ужесточение миграционной политики обсуждается и в Германии. По данным газеты Welt am Sonntag, в 2025 году немецкое гражданство получили более 309 тыс. человек — это рекордный показатель с момента начала публикации статистики в 2000 году. Власти ФРГ ожидают дальнейшего роста — с весны 2027 года многие украинские беженцы смогут подать документы на гражданство и достигнут необходимого пятилетнего срока проживания. Представители правящей партии ХДС уже требуют пересмотра реформы закона о гражданстве, принятой в Германии в 2024 году. Она сократила минимальный срок проживания с восьми до пяти лет и разрешила сохранять прежнее гражданство при получении немецкого.

Представитель фракции ХДС/ХСС по вопросам внутренней политики Александр Тром заявил, что нужно снова увеличить минимальный срок проживания для натурализации до восьми лет и отказаться от возможности двойного гражданства. Он также предложил запретить получение немецкого паспорта непосредственно после получения защитного статуса. Сначала мигрант, по его мнению, должен заслужить постоянный вид на жительство. Он предлагает новую систему предоставления вида на жительство, которое иностранцы должны сначала «заработать». Одним из условий должно стать не менее 60 месяцев уплаты взносов в пенсионное страхование. Только после этого может начинаться отсчет срока до натурализации.

Министр внутренних дел земли Гессен Роман Позек поддержал идею ограничить множественное гражданство исключительными случаями. По его словам, двойное гражданство затрудняет интеграцию, а при наличии второго паспорта связь с немецким гражданством выражена слабее. В 2025 году 3,6 миллиона человек имели одновременно немецкий паспорт и паспорт другой страны, прежде всего Польши (458 000), Турции (389 000) и России (353 000).

