Путин разрешил вводить войска за рубеж

Президент России Владимир Путин подписал указ об «использовании вооруженных сил РФ для защиты граждан России за ее пределами».

Документ, как отмечается, устанавливает «возможность использования вооруженных сил РФ по решению президента для защиты российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых уголовному или иному преследованию по решению иностранных судов или международных судебных органов, в которых не участвует Российская Федерация».

«Мы говорим не о вводе вооруженных сил за рубеж, а о защите граждан, об акции спасения людей», - заявляла ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя документ.