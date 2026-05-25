Важность профобразования: Эмин Амруллаев ознакомился с Исмаиллинским госцентром

20:12 365

Министр науки и образования Эмин Амруллаев 25 мая посетил корпус Исмаиллинского государственного центра профессионального образования в Гобустане.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, в ходе визита министр науки и образования Эмин Амруллаев вместе с главой Исполнительной власти Гобустанского района Адилем Мамедовым и депутатом Шахином Сеидзаде ознакомились с деятельностью существующих в здании мастерских, понаблюдали за учебным процессом. Затем был рассмотрен информационный стенд о планируемых работах по реконструкции и о новых мастерских, которые будут созданы.

Было отмечено, что внедряемые нововведения будут способствовать повышению качества профессионального образования, развитию практических навыков студентов и формированию современной образовательной среды, соответствующей требованиям рынка труда.

Затем министр встретился с преподавательским составом и студентами корпуса. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о направлениях развития профессионального образования, расширении возможностей практической подготовки, кадровой подготовке по современным специальностям и возможностях трудоустройства студентов.

Эмин Амруллаев подчеркнул важность профессионального образования с точки зрения экономического развития Азербайджана и формирования человеческого капитала, отвечающего требованиям рынка труда. Министр также отметил важность преемственности мер, принимаемых для создания современной инфраструктуры, применения инновационных подходов и укрепления интеграции с производством.

Было отмечено, что корпус в Гобустане функционирует как структурное подразделение, занимающееся подготовкой квалифицированных кадров в агротехнической сфере региона. В настоящее время корпус предлагает обучение по специальностям селекционера растений, ветеринарного техника, портного, специалиста по ремонту компьютеров и широкопрофильного тракториста-механика. На 2025/2026 учебный год в корпус было принято 78 студентов по этим специальностям. Из 660 резервных мест, выделенных для центра на 2026/2027 учебный год, 180 предназначены для Гобустанского корпуса.

Заместитель директора Государственного агентства по профессиональному образованию Симнар Мамедов предоставил информацию о деятельности корпуса, образовательном процессе, специальностях, контингенте студентов и перспективах развития. Заместитель директора также рассказал о работе, проводимой по укреплению практических навыков в профессиональном образовании, развитию современных специальностей и интеграции выпускников на рынок труда.

В ходе визита были даны соответствующие указания и рекомендации относительно дальнейшего развития корпуса.

