Важность профобразования: Эмин Амруллаев ознакомился с Исмаиллинским госцентром

Министр науки и образования Эмин Амруллаев 25 мая посетил корпус Исмаиллинского государственного центра профессионального образования в Гобустане. Согласно сообщению пресс-службы министерства, в ходе визита министр науки и образования Эмин Амруллаев вместе с главой Исполнительной власти Гобустанского района Адилем Мамедовым и депутатом Шахином Сеидзаде ознакомились с деятельностью существующих в здании мастерских, понаблюдали за учебным процессом. Затем был рассмотрен информационный стенд о планируемых работах по реконструкции и о новых мастерских, которые будут созданы.

Было отмечено, что внедряемые нововведения будут способствовать повышению качества профессионального образования, развитию практических навыков студентов и формированию современной образовательной среды, соответствующей требованиям рынка труда. Затем министр встретился с преподавательским составом и студентами корпуса. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о направлениях развития профессионального образования, расширении возможностей практической подготовки, кадровой подготовке по современным специальностям и возможностях трудоустройства студентов. Эмин Амруллаев подчеркнул важность профессионального образования с точки зрения экономического развития Азербайджана и формирования человеческого капитала, отвечающего требованиям рынка труда. Министр также отметил важность преемственности мер, принимаемых для создания современной инфраструктуры, применения инновационных подходов и укрепления интеграции с производством.