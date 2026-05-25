Саудиты ждут выборов в Израиле

Саудовская Аравия не планирует предпринимать шаги по нормализации отношений с Израилем до проведения парламентских выборов в еврейском государстве, которые ожидаются осенью. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Как отмечается в публикации Axios, ключевым условием Эр-Рияда для продвижения в этом направлении остается согласие Израиля на создание палестинского государства. В то же время действующее израильское руководство занимает по этому вопросу жесткую позицию.

Сама Саудовская Аравия на фоне военной операции против Ирана и усилившихся разногласий с ОАЭ заняла более скептическую позицию относительно возможной нормализации отношений с Израилем.

Ранее Axios сообщал, что президент США Дональд Трамп призвал ряд мусульманских и арабских лидеров присоединиться к «Авраамовым соглашениям» с Израилем в случае достижения договоренности о завершении войны с Ираном.