В Баку конференция «Родной язык: идентичность и будущее»

Конференция была организована Министерством науки и образования и Республиканским комитетом профсоюза работников науки и образования при поддержке Национальной академии наук Азербайджана.

В Азербайджанском государственном педагогическом университете (АГПУ) состоялась республиканская конференция с участием молодежи на тему «Родной язык: идентичность и будущее».

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики. Выступая на церемонии открытия, президент НАНА Иса Габиббейли подчеркнул особую роль речевой культуры в сохранении чистоты азербайджанского языка, отметив важность соблюдения литературных норм языка во всех его областях. Он также отметил, что в НАНА продолжается работа по разработке новой концептуальной модели азербайджанской грамматики, основанной на принципах периода независимости.

Заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов в своем выступлении подчеркнул особое значение родного языка для государственности, национальной идентичности и культурной безопасности. Он отметил, что в результате глобализации, стремительного развития информационных технологий, искусственного интеллекта и влияния средств массовой коммуникации национальные языки сталкиваются с новыми вызовами. По мнению заместителя министра, забвение родного языка и его перенасыщение заимствованными словами неизбежно повлияют на национальное самосознание и национальную идентичность. С этой точки зрения сохранение родного языка – это не только вопрос языка, но и важная проблема, связанная с национальным самосознанием, сохранением нравственных ценностей и будущим общества.

Фирудин Гурбанов отметил, что родной язык играет важную роль в формировании мировоззрения человека, обогащении его духовного мира, получении качественного образования и выражении национальной идентичности.

Ректор Азербайджанского государственного педагогического университета Джафар Джафаров отметил, что учитель, любящий и глубоко знающий свой родной язык, воспитывает патриотически настроенных граждан, приверженных национальным ценностям. Он сказал, что сохранение языка и его передача будущим поколениям — важная обязанность каждого ученого, учителя и исследователя.