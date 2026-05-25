В Баку конференция «Родной язык: идентичность и будущее»

В Азербайджанском государственном педагогическом университете (АГПУ) состоялась республиканская конференция с участием молодежи на тему «Родной язык: идентичность и будущее».
Конференция была организована Министерством науки и образования и Республиканским комитетом профсоюза работников науки и образования при поддержке Национальной академии наук Азербайджана.
Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики. Выступая на церемонии открытия, президент НАНА Иса Габиббейли подчеркнул особую роль речевой культуры в сохранении чистоты азербайджанского языка, отметив важность соблюдения литературных норм языка во всех его областях. Он также отметил, что в НАНА продолжается работа по разработке новой концептуальной модели азербайджанской грамматики, основанной на принципах периода независимости.
Заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов в своем выступлении подчеркнул особое значение родного языка для государственности, национальной идентичности и культурной безопасности. Он отметил, что в результате глобализации, стремительного развития информационных технологий, искусственного интеллекта и влияния средств массовой коммуникации национальные языки сталкиваются с новыми вызовами. По мнению заместителя министра, забвение родного языка и его перенасыщение заимствованными словами неизбежно повлияют на национальное самосознание и национальную идентичность. С этой точки зрения сохранение родного языка – это не только вопрос языка, но и важная проблема, связанная с национальным самосознанием, сохранением нравственных ценностей и будущим общества.
Фирудин Гурбанов отметил, что родной язык играет важную роль в формировании мировоззрения человека, обогащении его духовного мира, получении качественного образования и выражении национальной идентичности.
Ректор Азербайджанского государственного педагогического университета Джафар Джафаров отметил, что учитель, любящий и глубоко знающий свой родной язык, воспитывает патриотически настроенных граждан, приверженных национальным ценностям. Он сказал, что сохранение языка и его передача будущим поколениям — важная обязанность каждого ученого, учителя и исследователя.
В своем выступлении проректор АГПУ Махира Гусейнова рассказала о роли азербайджанского языка в формировании национальной идентичности, подчеркнула значимость научной деятельности молодых исследователей в решении проблем в области лингвистики. Она также обратила внимание на роль исторических топонимов и диалектизмов в сохранении национальной памяти.
Другие участники, выступившие на церемонии открытия, обменялись мнениями об историческом развитии азербайджанского языка, языковой политике в условиях современных вызовов, сохранении родного языка в эпоху цифровизации, а также о повышении уровня языковой культуры и вовлеченности молодежи в изучение языка. В выступлениях подчеркивалась важность последовательной государственной политики, проводимой под руководством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, в отношении защиты, развития и продвижения родного языка на международном уровне. Было отмечено, что целенаправленные меры, осуществляемые в этом направлении, вносят существенный вклад в сохранение чистоты азербайджанского языка, соблюдение его норм и правил, а также укрепление его позиций в цифровой среде.
После официальной части конференция продолжилась панельными дискуссиями, участники обменялись мнениями о роли родного языка в формировании национальной идентичности, ее будущих перспективах и положении азербайджанского языка в эпоху цифровой трансформации.
Целями конференции являются защита и развитие государственного языка, укрепление уважения и привязанности к родному языку среди молодежи, а также продвижение роли азербайджанского языка в формировании национальной идентичности и национально-духовных ценностей.