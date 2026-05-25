Аятоллы переиграли Трампа

«Самое худшее, что вы можете сделать при заключении сделки, — это показать, что вы отчаянно в ней нуждаетесь. Почувствовав запах крови, ваш оппонент вас просто уничтожит. Действовать нужно исключительно с позиции силы, а самый главный ваш козырь — это рычаги давления», - пишет газета.

По мнению автора статьи, именно этот принцип Дональд Трамп (или его литературный «негр») сформулировал в своей книге «Искусство заключать сделки» (The Art of the Deal), опубликованной еще в 1987 году. Возможно, Трампу следовало бы перечитать собственное творение, прежде чем публиковать свой пост от 5 апреля: «Откройте чертов пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, иначе вы будете жить в аду».

«Для неискушенного глаза это требование прозвучало как раз с оттенком того самого отчаяния — особенно после того, как Трамп так и не выполнил свои угрозы обрушить на Иран «адское пламя».

Суровая реальность такова, что на переговорах о прекращении войны именно Тегеран обладал реальными рычагами давления. Перекрытие Ираном Ормузского пролива оказало колоссальное давление на мировую экономику. По мере того как цены на бензин в Америке ползли вверх, рейтинги Трампа в опросах общественного мнения стремительно катились вниз.

В результате на момент написания этой статьи США, похоже, были готовы согласиться на сделку, которая в долгосрочной перспективе грозит оставить Иран в гораздо более сильном положении, чем до начала этой войны.

Суть вырисовывающегося соглашения сводится к следующему: Иран соглашается открыть пролив без взимания каких-либо транзитных пошлин. Взамен он получает поэтапное смягчение санкций, включая разморозку миллиардов долларов своих активов. Тегеран даст обещание ограничить свою ядерную программу, однако все конкретные детали станут предметом будущих переговоров — то есть, по сути, этот ключевой вопрос так и остался нерешенным.

Трамп упорно настаивает, что он никуда не торопится и никогда не примет плохих условий. Однако реакция «ястребов» из числа республиканцев на этот проект весьма показательна.

Сенатор Тед Круз предположил, что сделка может стать «катастрофической ошибкой», поскольку в итоге Иран «сохранит возможность обогащать уран и разрабатывать ядерное оружие, а также де-факто сохранит контроль над Ормузским проливом». Сенатор Роджер Уикер, возглавляющий комитет Сената по вооруженным силам, и вовсе предупредил, что готовящееся соглашение «не будет стоить и бумаги, на которой оно написано».

Правительство Израиля, сыгравшее ключевую роль в том, чтобы вообще втянуть Трампа в эту войну, на публике будет высказываться о любой сделке предельно вежливо — хотя бы потому, что Биньямину Нетаньяху вскоре предстоит предстать перед избирателями. Но реальность такова: израильский лидер преподносил эту войну как уникальный шанс добиться смены режима в Тегеране.

Теперь же он наблюдает за тем, как конфликт завершается, а иранский режим остается на месте — став еще более уверенным в себе, более радикальным и получив новые финансовые ресурсы для восстановления как ядерной программы, так и своей сети подконтрольных группировок (прокси) по всему Ближнему Востоку.

Эли Гронер, бывший генеральный директор канцелярии Нетаньяху, утверждает, что само осознание того, что Иран теперь может перекрыть Ормузский пролив в любой момент в будущем, «является победой гораздо более глубокой и стратегической, чем любое тактическое военное достижение». Его краткий итог уместился в одно слово: «Катастрофа».

Помимо потенциального улучшения катастрофического финансово-экономического положения исламской республики, соглашение, вероятно, сместит региональный баланс сил в сторону Тегерана.

Как отметил в соцсети X бывший посол США в Израиле Дэн Шапиро:

«Иран получил мощнейшие рычаги влияния на будущее. Он продемонстрировал, что может контролировать пролив, атаковал своих соседей и американские базы в регионе, нанеся им существенный урон, и при этом выдержал самый жесткий удар со стороны США и Израиля, сумев выжить».

Тем не менее Шапиро полагает, что Трамп загнан в такой тупик, что принятие даже плохой сделки ради открытия пролива сейчас выглядит лучшим вариантом, чем продолжение войны. Учитывая растущие риски глобального энергетического кризиса и всемирной рецессии, такой расчет вполне объясним. К тому же в памяти Америки еще свежи воспоминания о войнах во Вьетнаме и Афганистане, которые тянулись слишком долго, пока США тщетно пытались улучшить свои заведомо проигрышные позиции.

Если Трамп пойдет на эту невыгодную сделку, это случится лишь потому, что у него нет жизнеспособной альтернативы. Предложение сенатора Уикера заключалось в том, чтобы «позволить доблестным вооруженным силам Америки завершить уничтожение конвенционального военного потенциала Ирана и затем открыть пролив силой».

Однако попытка разблокировать пролив военным путем, скорее всего, потребовала бы проведения наземной операции и привела бы к огромным потерям среди американских военных. Но даже в этом случае иранцы сохранили бы возможность угрожать судам с помощью беспилотников или ракет.

Периодические угрозы Трампа устроить иранскому режиму «ад» изначально были лишены убедительности — как из-за его очевидного нежелания ввязываться в затяжную наземную войну, так и из-за опасности жесткого ответа Ирана по монархиям Персидского залива и их энергетической инфраструктуре. Выражаясь языком военных аналитиков, уязвимость Залива обеспечила Ирану «доминирование в эскалации».

Американский президент, который болезненно и навязчиво сравнивает себя со своим предшественником Бараком Обамой, всегда любил критиковать ядерную сделку, заключенную администрацией Обамы с Ираном в 2015 году. Трамп называл ее «одной из худших и самых односторонних сделок, в которые когда-либо вступали США», заявляя: «Ни разу в жизни я не видел соглашения, подписанного настолько некомпетентно, как наша сделка с Ираном».

Однако сегодня сам Трамп ведет переговоры по соглашению, которое во многих отношениях выглядит куда хуже договора Обамы. И прежде всего потому, что за столом переговоров теперь незримо присутствует четкое понимание: Иран может снова перекрыть Ормузский пролив в любой момент, когда захочет. Неплохое «достижение» для признанного мастера искусства заключать сделки», - пишет издание.