Украина сообщила о новых ударах по России

В ночь на 25 мая Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных и логистических объектов РФ. Среди целей была нефтебаза «Белец» в Брянской области.

По данным Генштаба ВСУ, поражению подверглась нефтебаза «Белец» в городе Унеча Брянской области РФ. Объект, как сообщается, использовался для обеспечения российской армии. Масштабы повреждений уточняются.

Кроме того, украинские военные ударили по складу боеприпасов в районе Межгорья в Крыму.

Также, заявили в ВСУ, были поражены склад боеприпасов вблизи Новоянисоли и полевой артиллерийский склад в районе Кременевки Донецкой области.

Кроме того, Генштаб сообщил о поражении склада материально-технических средств российской армии в районе Докучаевска Донецкой области.

Под удары попали и объекты управления российских войск. В частности, украинские силы поразили коммуникационный узел в Ивановке Донецкой области и взвод управления артиллерийского подразделения ВС РФ в районе Троицкого Запорожской области.

«Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно принимать меры для принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины», - подытожили в Генштабе.