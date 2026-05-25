В преддверии запланированных на 7 июня парламентских выборов в Армении, фаворитом на которых считается нынешний премьер Никол Пашинян, Россия активизировала усилия по его дискредитации и срыву мирной программы. Москва, мобилизуя местных ставленников - коррумпированных олигархов и единомышленников среди международных игроков, стремится установить свой контроль над Арменией.

Как отмечает издание NorthJersey, в случае успеха кампании Кремля по вмешательству в выборы США могут получить серьезный геополитический удар и потерять вновь обретенное влияние на стратегически важном Южном Кавказе.

Авторы статьи отмечают, что для усиления поддержки своих ставленников, экс-президента Армении Роберта Кочаряна и российского бизнесмена Самвела Карапетяна, и с целью продвижения своих дестабилизирующих целей Россия подключила к этой кампании международных «подопечных», таких как бывший прокурор Международного уголовного суда (МУС) Луис Окампо.

Появившиеся в апреле в Сети видеоматериалы показали, что Окампо и его сын организовали кампании, направленные на смещение Пашиняна и нанесение ущерба имиджу Азербайджана. Для продвижения своих целей экс-прокурор МУС сотрудничает с армянскими лоббистами в США и членами Европарламента. «Эти усилия соответствуют стремлению России вернуть власть сочувствующим силам и содействовать освобождению из тюрьмы экс-лидера армянских сепаратистов в Карабахе Рубена Варданяна», - отмечает издание.

Кроме того, подчеркивается, что в случае переизбрания Пашиняна на пост главы правительства Армении продолжится реализация проекта «Маршрут Трампа» (TRIPP), и при привлечении достаточного количества международных инвестиций проект станет доминирующим транзитным коридором на Южном Кавказе.

Это, как выделяют в статье, сорвет планы России и Китая по развитию транспортной инфраструктуры в регионе. Также, по мнению авторов, такой ход событий нанес бы сокрушительный удар по партнеру РФ - Иран. Тегеран при правлении Кочаряна использовал территорию Армении для контрабанды военных технологий, а армянские банки - для отмывания средств исламской республики.

«США стоят на пороге либо стратегической победы, либо сокрушительного поражения на Южном Кавказе. Если армянские избиратели одержат победу над грязными трюками России, внешнеполитическое наследие Трампа получит решающее преимущество перед промежуточными выборами», - подытоживается в статье.