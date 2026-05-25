USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.3845
Подписаться на уведомления
Алиев: 55 процентов – это неприемлемый показатель, и он обязательно должен быть увеличен
Новость дня
Алиев: 55 процентов – это неприемлемый показатель, и он обязательно должен быть увеличен

Армянский избиратель решит судьбу США на Южном Кавказе

22:20 665

В преддверии запланированных на 7 июня парламентских выборов в Армении, фаворитом на которых считается нынешний премьер Никол Пашинян, Россия активизировала усилия по его дискредитации и срыву мирной программы. Москва, мобилизуя местных ставленников - коррумпированных олигархов и единомышленников среди международных игроков, стремится установить свой контроль над Арменией.

Как отмечает издание NorthJersey, в случае успеха кампании Кремля по вмешательству в выборы США могут получить серьезный геополитический удар и потерять вновь обретенное влияние на стратегически важном Южном Кавказе.

Авторы статьи отмечают, что для усиления поддержки своих ставленников, экс-президента Армении Роберта Кочаряна и российского бизнесмена Самвела Карапетяна, и с целью продвижения своих дестабилизирующих целей Россия подключила к этой кампании международных «подопечных», таких как бывший прокурор Международного уголовного суда (МУС) Луис Окампо.

Появившиеся в апреле в Сети видеоматериалы показали, что Окампо и его сын организовали кампании, направленные на смещение Пашиняна и нанесение ущерба имиджу Азербайджана. Для продвижения своих целей экс-прокурор МУС сотрудничает с армянскими лоббистами в США и членами Европарламента. «Эти усилия соответствуют стремлению России вернуть власть сочувствующим силам и содействовать освобождению из тюрьмы экс-лидера армянских сепаратистов в Карабахе Рубена Варданяна», - отмечает издание.

Кроме того, подчеркивается, что в случае переизбрания Пашиняна на пост главы правительства Армении продолжится реализация проекта «Маршрут Трампа» (TRIPP), и при привлечении достаточного количества международных инвестиций проект станет доминирующим транзитным коридором на Южном Кавказе.

Это, как выделяют в статье, сорвет планы России и Китая по развитию транспортной инфраструктуры в регионе. Также, по мнению авторов, такой ход событий нанес бы сокрушительный удар по партнеру РФ - Иран. Тегеран при правлении Кочаряна использовал территорию Армении для контрабанды военных технологий, а армянские банки - для отмывания средств исламской республики.

«США стоят на пороге либо стратегической победы, либо сокрушительного поражения на Южном Кавказе. Если армянские избиратели одержат победу над грязными трюками России, внешнеполитическое наследие Трампа получит решающее преимущество перед промежуточными выборами», - подытоживается в статье.

Война пришла и в Калининград
Война пришла и в Калининград
22:49 510
Зеленский рассказал депутатам, когда может закончиться война
Зеленский рассказал депутатам, когда может закончиться война
22:29 663
Армянский избиратель решит судьбу США на Южном Кавказе
Армянский избиратель решит судьбу США на Южном Кавказе
22:20 666
Алиев: 55 процентов – это неприемлемый показатель, и он обязательно должен быть увеличен
Алиев: 55 процентов – это неприемлемый показатель, и он обязательно должен быть увеличен обновлено 20:44; фото
20:44 8979
«Трамп обманул нас…»
«Трамп обманул нас…» Иранцы не дождались спасителя
12:27 4905
«Ответный удар» турецкой армии в Болгарии
«Ответный удар» турецкой армии в Болгарии
21:38 1634
Украина сообщила о новых ударах по России
Украина сообщила о новых ударах по России
21:19 1773
Аятоллы переиграли Трампа
Аятоллы переиграли Трампа Financial Times
21:15 1643
Алиев: Такого дождя не помню...
Алиев: Такого дождя не помню...
20:39 2623
Саудиты ждут выборов в Израиле
Саудиты ждут выборов в Израиле
20:25 1097
Путин разрешил вводить войска за рубеж
Путин разрешил вводить войска за рубеж
19:58 2797

ЭТО ВАЖНО

Война пришла и в Калининград
Война пришла и в Калининград
22:49 510
Зеленский рассказал депутатам, когда может закончиться война
Зеленский рассказал депутатам, когда может закончиться война
22:29 663
Армянский избиратель решит судьбу США на Южном Кавказе
Армянский избиратель решит судьбу США на Южном Кавказе
22:20 666
Алиев: 55 процентов – это неприемлемый показатель, и он обязательно должен быть увеличен
Алиев: 55 процентов – это неприемлемый показатель, и он обязательно должен быть увеличен обновлено 20:44; фото
20:44 8979
«Трамп обманул нас…»
«Трамп обманул нас…» Иранцы не дождались спасителя
12:27 4905
«Ответный удар» турецкой армии в Болгарии
«Ответный удар» турецкой армии в Болгарии
21:38 1634
Украина сообщила о новых ударах по России
Украина сообщила о новых ударах по России
21:19 1773
Аятоллы переиграли Трампа
Аятоллы переиграли Трампа Financial Times
21:15 1643
Алиев: Такого дождя не помню...
Алиев: Такого дождя не помню...
20:39 2623
Саудиты ждут выборов в Израиле
Саудиты ждут выборов в Израиле
20:25 1097
Путин разрешил вводить войска за рубеж
Путин разрешил вводить войска за рубеж
19:58 2797
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться