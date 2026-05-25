Зеленский рассказал депутатам, когда может закончиться война

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с депутатами от партии «Слуга народа» заявил, что «горячая фаза» войны с Россией может завершиться до ноября. Об этом депутат фракции Ольга Василевская-Смаглюк написала в своем Telegram-канале.

«Президент (Зеленский) отметил, что до ноября рассматривается возможность при условии предоставления гарантий безопасности завершить «горячую фазу». Сейчас у нас есть преимущество на фронте, которым можно воспользоваться. Основная цель - не дать России возможность обмануть и после короткого перерыва начать новые боевые действия, новое наступление», — написала Василевская-Смаглюк.

Депутат также отметила, что Украина ждет, кого Европа выберет своим представителем на мирных переговорах. Кроме того, она анонсировала визит делегации из США в Киев в ближайшее время.

Отдельно парламентарий сообщила, что на встрече с Зеленским «много говорили» о перспективах членства Украины в ЕС.