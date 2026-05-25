Азербайджан принят в организацию, куда входят английская Премьер-лига, испанская Ла Лига, немецкая Бундеслига

Профессиональная футбольная лига Азербайджана вошла во Всемирную ассоциацию лиг (WLA). Организация, отвечающая за проведение внутренних профессиональных футбольных соревнований в нашей стране, стала членом WLA, куда входят 47 лиг со всего мира.

«Вступление во Всемирную ассоциацию лиг - это важный этап для профессионального футбола в Азербайджане, - говорит Эльхан Самедов. - В последние годы, укрепляя профессиональные структуры наших клубов и лиги, мы уделяли особое внимание улучшению организации и зрелищности наших соревнований. Став частью WLA, мы получим возможность сотрудничать с ведущими лигами со всего мира, перенимать и обмениваться опытом, а также вносить свой вклад в дискуссии о будущем профессионального футбола. Мы верим, что это сотрудничество поддержит устойчивое развитие азербайджанского футбола как на поле, так и за его пределами».

«Мы рады приветствовать Профессиональную футбольную лигу Азербайджана в WLA, - заявил Перлемутер. - ПФЛ продемонстрировала сильную приверженность развитию профессионального футбола посредством эффективного управления, руководства лигой и долгосрочного пути развития. Мы с нетерпением ждем начала работы с ПФЛ и готовы поддерживать ее развитие через международное сотрудничество, расширение связей и обмен лучшим опытом между нашими членами».

В связи с этим состоялась онлайн-встреча между генеральным секретарем Всемирной ассоциации лиг Жеромом Перлемутером и президентом ПФЛ Эльханом Самедовым.

Отметим, что до сих пор на постсоветском пространстве в Ассоциацию входят лишь лиги Украины, Узбекистана и Латвии.

Среди членов WLA, представляющей 1100 клубов, лиги стран «Большой пятерки» - английская Премьер-лига, итальянская Серия А, испанская Ла Лига, немецкая Бундеслига, французская Лига 1, а также лиги других сильных футбольных стран.

Стать членом WLA было нелегко. ПФЛ начала этот процесс в мае прошлого года. В течение года представители всемирной ассоциации наблюдали за работой азербайджанской Лиги в плане организационных вопросов, проведения соревнований, лицензирования клубов, коммерческого развития, трансляций, инфраструктуры, привлечения болельщиков и т.д. Полученная информация удовлетворила WLA, и ПФЛ была принята в ряды организации.

«Всемирная ассоциация лиг и Профессиональная футбольная лига Азербайджана с радостью объявляют о том, что ПФЛ официально присоединилась к WLA в качестве ее нового члена, что укрепляет глобальную сеть профессиональных футбольных лиг, - говорится в информации на сайте Ассоциации. - Основанная в 2008 году ПФЛ отвечает за организацию и управление профессиональными клубными соревнованиями в стране, включая Премьер-лигу Азербайджана - профессиональное соревнование высшего уровня в стране, а также Первую лигу и Кубок страны. В последние годы ПФЛ модернизировала и профессионализировала футбол в Азербайджане за счет улучшений в сферах управления соревнованиями, лицензирования клубов, коммерческого развития, трансляций, инфраструктуры и привлечения болельщиков.

ПФЛ также тесно сотрудничала с клубами и заинтересованными сторонами для укрепления стандартов управления и создания более устойчивой структуры для долгосрочного развития местного футбола.

В качестве члена WLA ПФЛ присоединится к глобальной сети, представляющей около 50 профессиональных лиг на каждом континенте. Членство предоставит лиге доступ к международному опыту, сотрудничеству и обмену лучшими практиками, включая вопросы управления, коммерческого развития, отношений с игроками, организации соревнований, правовые и нормативные аспекты, а также инновации.

Основанная в 2016 году Всемирная ассоциация лиг представляет профессиональные футбольные лиги по всему миру и работает над укреплением роли национальных соревнований в международных структурах управления футболом. Организация способствует сотрудничеству между лигами и выступает за устойчивое и сбалансированное развитие профессиональной игры в глобальном масштабе».

В ноябре в Праге пройдут Генеральная Ассамблея Всемирной ассоциации лиг и очередные выборы. Президент ПФЛ Эльхан Самедов также получил приглашение на это мероприятие.