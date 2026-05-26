Трамп связал руки Израилю. А Иран бьет туда, где больно

Оптимистическое заявление Дональда Трампа о скором заключении мирного соглашения с Ираном вызвало шок среди лидеров Республиканской партии и израильской общественности. Накануне Трамп на своей платформе Truth Social заявил, что соглашение с Ираном «в значительной степени согласовано» и включает открытие Ормузского пролива. Среди стран Ближнего Востока, лидеры которых присоединились к телефонному разговору с главой Белого дома для обсуждения сделки, были Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Египет, Иордания и Бахрейн. У Трампа также состоялся отдельный телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который, по его словам, «также прошел очень хорошо». «В настоящее время обсуждаются заключительные аспекты и детали сделки, которые будут объявлены в ближайшее время», — утверждал Трамп. Президент США написал этот пост после того, как иранские официальные лица заявили, что между сторонами сохраняются разногласия и что спор по поводу ядерной программы не будет частью первоначальных переговоров. По сообщению американской прессы, в тексте соглашения предусмотрено 60-дневное перемирие, включая и военную операцию Израиля против «Хезболлы» в Ливане, открытие Ормузского пролива, разморозку 25 млрд иранских активов и начало переговоров о мирном договоре между США и Ираном. В Тегеране заявление Трампа восприняли как признание поражения США в войне с Ираном. Иранские СМИ писали, что война с Ираном «стала доказательством того, что американские базы не только не могут обеспечить собственную безопасность, но и создают угрозу безопасности для стран, в которых они расположены». Поэтому Ирану следует предотвратить восстановление американских баз и дать арабским странам Персидского залива карт-бланш на обеспечение безопасности своих соседей. Теперь Иран — «гарант безопасности» в Персидском заливе, а не США со своими базами, которые продемонстрировали «полную беспомощность» в преодолении иранской блокады Ормузского пролива, пишут иранские СМИ. Тем временем готовность Трампа заключить соглашение о прекращении огня с Ираном резко раскритиковали конгрессмены-республиканцы. По мнению Линдси Грэма и ряда других, 60-дневное прекращение огня для иранского режима станет стратегической победой, которая перечеркнет все результаты военной кампании США против Ирана. Получив размороженные миллиарды долларов, режим сможет обогащать уран и разрабатывать ядерное оружие, продолжит программу баллистических ракет, а также будет контролировать Ормузский пролив. Иран станет доминирующей силой в регионе и будет постоянно угрожать нефтяным странам Персидского залива и Израилю, утверждают конгрессмены-республиканцы.

С большим пессимизмом встретили информацию о готовящейся сделке США и Ирана также в Израиле. Известный израильский политолог, журналист Дмитрий Дубов в интервью haqqin.az отметил, что «надо сделать две важные оговорки. Во-первых, мы еще не видели текста договора. Насколько мы понимаем из последних сообщений Трампа, который общается с миром через социальные сети, все условия договора еще не до конца согласованы. Во-вторых, очень трудно делать какие-либо выводы на основании заявлений Трампа просто потому, что он сегодня говорит одно, завтра — другое, послезавтра — третье. Но если мы исходим из того, что договор с Ираном, который сейчас подготавливают, не предполагает решения проблемы ядерного досье Тегерана на первом же этапе, а только прекращение огня и постепенное снятие санкций, то это самый плохой из всех вариантов для Израиля, поскольку заявленные цели войны не выполнены». Дубов напомнил, что в начале войны премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что у этой войны есть три цели: «Во-первых, решение проблемы разработки Ираном ядерного оружия; во-вторых, решение проблемы баллистических ракет Ирана; в-третьих, сделать так, чтобы иранский режим больше не угрожал Израилю. Имеется в виду прекращение поддержки проиранских террористов на Ближнем Востоке. В общем можно сказать, что ни одна из заявленных целей не выполнена. А если снимут санкции, то абсолютно понятно, что Иран продолжит финансировать свои прокси-группировки. По баллистическим ракетам в проекте соглашения мы ничего не слышим, от слова «совсем». Также не обсуждается вопрос иранского ядерного досье». Каким бы невыгодным ни было соглашение Трампа с иранцами, Израиль не может игнорировать эту договоренность и предпринимать какие-то самостоятельные действия против иранского режима, указал политолог. «Складывается уникальная ситуация. Мы воевали вместе с американцами против Ирана. Все прекрасно знают про действия наших ВВС во время 40-дневной войны. Сейчас аэропорт Бен-Гурион буквально превратился в американскую военную базу, там везде находятся американские заправщики, которые не собираются отсюда уезжать. Но в том, что касается дипломатического, политического трека, мы даже не вторичный актор, мы просто наблюдатели. Израиля нет за одним столом переговоров, где находятся США, Иран, Пакистан, Турция и страны Персидского залива. В лучшем случае Израиль ставят в известность о ходе переговоров, нет даже какого-то закулисного участия в обсуждениях», — говорит Дубов.

По его мнению, Израиль не будет оспаривать заключенное соглашение: «Нетаньяху ничего не скажет против Трампа. Израильский премьер связал внешнюю политику конкретно с личными отношениями с Трампом. А американский президент — политик более чем проблематичный, с перепадами настроения и некой непоследовательностью между своими заявлениями и действиями, а иногда — между одними и другими своими заявлениями. Поэтому Израиль ничего выходящего за рамки соглашения США и Ирана предпринять не может, и придется принимать то, что есть. Можно предположить, что, если Иран нарушит принятые обязательства, то «Моссад» проведет какие-то точечные операции в Иране или же израильское правительство попытается убедить Трампа вернуться к военному сценарию. Но мне кажется, что этот сценарий сегодня становится все менее вероятным, исходя из политического календаря Трампа». Политолог отмечает требование Ирана, чтобы перемирие относилось также к операции израильской армии в Ливане: «Если вспомнить соглашение о прекращении огня, заключенное в ноябре 2024 года, то оно было составлено таким образом, что позволяло Израилю наносить предупредительные удары по «Хезболле» каждый раз, когда группировка нарушала взятые на себя обязательства. Сегодня складывается абсолютно другая ситуация. Да, израильская армия находится в Южном Ливане, однако «Хезболла» обстреливает нас буквально каждый день дронами. Каждый день FPV-дроны, которые незаметны для радиоэлектронного обнаружения, ударяют по городам на севере Израиля.