В Ливане паника. Израиль начал бить

Израильская армия вновь начала наносить удары по Ливану. Об этом заявила пресс-служба Армии обороны Израиля.

*** 23:32

Ливанские каналы сообщают о начале массового исхода жителей из района Аль-Дахия. Часть беженцев направляется на север — в сторону Бейрута, в то время как другие жители эвакуируются в южном направлении.

Данная ситуация разворачивается на фоне растущих опасений и предположений о том, что израильская армия в ближайшее время намерена расширить масштабы своих военных ударов по территории Ливана.

Аль-Дахия — это преимущественно шиитский, густонаселенный городской район на южной окраине Бейрута. Фактически он представляет собой «город в городе» и служит главным оплотом и социальной базой группировки «Хезболла».