Воспоминания Пезешкиана о Хаменеи

Покойный верховный лидер Ирана Али Хаменеи не был против переговоров с США. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

«Во время 12-дневной войны я служил рядом с погибшим лидером, и он говорил, как должны вестись переговоры», - заявил Пезешкиан.

По его словам, Али Хаменеи подчеркивал необходимость проведения переговоров с США: «Однако сейчас некоторые пропагандируют мысль о том, что в переговорах нет необходимости».

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли авиаудары по ряду иранских городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран атаковал территорию Израиля и американские военные базы в странах Персидского залива.

В ночь на 8 апреля Иран, США и их союзники достигли соглашения о прекращении огня. Позднее президент США Дональд Трамп продлил режим прекращения огня на неопределенный срок.