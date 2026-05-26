Россия о восстановлении с Азербайджаном

Замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин и посол Азербайджана Рахман Мустафаев обсудили перспективы сотрудничества и предстоящие контакты на высоком уровне. Об этом заявили в МИД России.

Галузин и Мустафаев «подтвердили обоюдное стремление развивать отношения», следует из сообщения на сайте МИД России. В дипломатическом ведомстве «подчеркнули готовность к дальнейшей совместной работе».

«Констатирован взаимный настрой на продолжение результативной совместной работы в целях дальнейшего укрепления многогранного российско-азербайджанского союзнического взаимодействия, в том числе по упрочению устоев мира, стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе и в Каспийском регионе», – отметили в министерстве.

В ходе переговоров стороны, как сообщается, «обменялись мнениями по ключевым вопросам повестки и сверили позиции перед будущими встречами руководства». Особое внимание было уделено «необходимости полного восстановления культурно-гуманитарных связей между Москвой и Баку».