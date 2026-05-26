У Пашиняна одним соперником меньше

Оппозиционная партия Армении «Альянс» приняла решение сняться с предвыборной гонки и направила в Центральную избирательную комиссию заявление об аннулировании регистрации своего списка. Для рассмотрения этого обращения ЦИК планирует созвать открытое заседание.

Лидер партии Тигран Уриханян заявил, что в случае победы действующего премьер-министра Никола Пашиняна и его политической силы члены «Альянса» оставляют за собой право на ведение радикальной борьбы и формирование народной волны протеста.

Ранее в средствах массовой информации сообщалось, что ЦИК отказал в регистрации кандидатуры самого Уриханяна из-за несоответствия цензу оседлости. Согласно местному избирательному законодательству, кандидат обязан непрерывно проживать на территории Армении в течение последних четырех лет.