Эрдоган отменил свое решение после протестов

Власти Турции отменили решение об отзыве лицензии на ведение образовательной деятельности у Стамбульского университета Билги (Istanbul Bilgi University). Об этом свидетельствует президентский указ, опубликованный в понедельник в официальном вестнике турецкого правительства Resmi Gazete.

Данный шаг был предпринят после соответствующего обращения Совета по высшему образованию Турции (YOK). Указ аннулирует решение президента от 22 мая, согласно которому вуз лишался лицензии из-за того, что его фонд-основатель был передан под управление государственных попечителей в рамках прошлогоднего уголовного расследования.

Частный Стамбульский университет Билги, основанный в 1996 году и выкупленный конгломератом Can Holding в 2019 году, оказался в числе активов, перешедших под контроль государства в ходе масштабного расследования дел об отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и организованной преступности. После конфискации активов для управления университетом был назначен временный попечитель. На данный момент в вузе обучаются около 22 000 студентов, причем порядка 3400 из них поступили в 2025 году.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган изменил решение об отзыве лицензии, чтобы «учесть ожидания студентов и академического сообщества». Об этом сообщил глава Совета по высшему образованию (YOK) Эрол Озвар в своей публикации в социальной сети X.

Напомним, студенты университета Билги с пятницы проводили непрерывные демонстрации на территории кампуса, протестуя против закрытия учебного заведения.

