США ударили по целям в Иране. Тегеран призвал готовиться к нефти по $200

В ночь на 26 мая военные США поразили иранские катера, а также ракетные установки на юге Ирана «в целях самообороны». Об этом сообщил представитель Центрального командования США капитан Тим Хокинс, передает журналистка Fox News Дженнифер Гриффин в соцсети Х.
«Американские войска нанесли удары в целях самообороны на юге Ирана, чтобы защитить наши войска от угроз со стороны иранских сил. Целями были пусковые установки ракет и иранские катера, пытавшиеся установить мины», — говорится в сообщении военных США.
По словам Хокинса, США продолжают «проявлять сдержанность» в рамках режима прекращения огня с Ираном. Высокопоставленный американский чиновник сообщил Fox News, что американские военные уничтожили два судна Корпуса стражей исламской революции, пытавшиеся установить мины в Ормузском проливе, а также нанесли удар по зенитно-ракетному комплексу (ЗРК) в иранском порту Бендер-Аббас. ЗРК, по его словам, был нацелен на американские военные самолеты.
Согласно источникам иранского агентства Tasnim, в Бендер-Аббасе было слышно три взрыва. Официального подтверждения причин взрывов пока нет.
В сообщении КСИР со ссылкой на источники говорится, что вблизи аэропорта Бендер-Аббаса был слышен звук взрыва. Система противовоздушной обороны Ирана «была активирована для противодействия враждебным целям», добавили в КСИР.
Иранское госагентство IRNA также сообщило, что «около полуночи в городе Бендер-Аббас были слышны звуки нескольких последовательных взрывов… причина которых пока не была объявлена официальными источниками».
Агентство Fars News, ссылаясь на очевидцев, сообщило, что аналогичные звуки были зафиксированы также в Персидском заливе вблизи Сирика и Джаска.
Бендер-Аббас на юге Ирана, где расположена ключевая иранская военно-морская и военно-воздушная база, имеет стратегически важное положение вдоль Ормузского пролива.
По данным иранского агентства Nour News, удары были нанесены к югу от острова Ларак в Ормузском проливе. В результате атаки погибли несколько иранских военнослужащих. Детали ударов и масштабы повреждений официально не раскрываются.
Официальный представитель центрального оперативного штаба «Хатам аль-Анбия» ВС Ирана Эбрагим Зольфагари после ударов США по югу Ирана заявил, что пока США продолжают свои «военные авантюры» на Ближнем Востоке и близ Ирана, о соглашении не может быть и речи. В соцсети Х он написал, что «правительство США неоднократно демонстрировало, что понимает лишь язык силы. Готовьтесь к нефти по $200 (за баррель)».
Reuters сообщил, что удары США по Ирану привели к росту фьючерсов на нефть Brent более чем на 1% в начале азиатских торгов — до $97,32 за баррель.
Между тем президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что имеющиеся у Тегерана запасы обогащенного урана будут либо незамедлительно переданы США для уничтожения на их территории, либо уничтожены там, где они сейчас находятся, или в другом подходящем месте в координации с Ираном и под наблюдением Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Уничтожение иранских запасов обогащенного урана в исламской республике без необходимости осуществлять их доставку в США глава Белого дома считает предпочтительным вариантом. Он назвал обогащенный уран «ядерной пылью», отсылая к бомбардировкам США иранской ядерной инфраструктуры.
Госсекретарь США Марко Рубио тем временем заявил, что согласование формулировок в сделке между Вашингтоном и Тегераном может занять несколько дней. «Сегодня в Катаре проходили некоторые переговоры, так что посмотрим, сможем ли мы добиться прогресса», - сказал Рубио журналистам в Джайпуре во время официального визита в Индию. Он добавил, что «будет много разговоров о конкретных формулировках в первоначальном документе, поэтому это займет несколько дней».
Рубио в очередной раз повторил, что президент США Дональд Трамп «выразил желание сделать это. Он либо заключит хорошую сделку, либо вообще не заключит».
Госсекретарь США также сказал, что Ормузский пролив будет открыт «так или иначе»: «Проливы должны быть открыты, они будут открыты так или иначе, поэтому они должны быть открыты».
В то же время Мохаммад Багер Зольгадр, новоназначенный лидер Высшего совета национальной безопасности страны в своем первом обращении к иранскому народу, пообещал, что «отступления» в борьбе Ирана против США и Израиля не будет.
«Военные, дипломатические и народные силы, вышедшие на улицы, продемонстрировали это своим мужественным сопротивлением и поставили врага на колени», — заявил он, согласно сообщению Tasnim. Он призвал к «единству и сплоченности» иранского народа, заявив, что это само по себе «является еще одним полем битвы в борьбе».
Зольгадр был назначен главой Совета национальной безопасности в марте, сменив Али Лариджани, погибшего в результате израильского удара. Ранее он занимал должность заместителя командующего Корпусом стражей исламской революции. СМИ отмечали, что его повышение после смерти Лариджани свидетельствует о расширении влияния КСИР в Иране с начала войны.