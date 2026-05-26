США ударили по целям в Иране. Тегеран призвал готовиться к нефти по $200

В ночь на 26 мая военные США поразили иранские катера, а также ракетные установки на юге Ирана «в целях самообороны». Об этом сообщил представитель Центрального командования США капитан Тим Хокинс, передает журналистка Fox News Дженнифер Гриффин в соцсети Х. «Американские войска нанесли удары в целях самообороны на юге Ирана, чтобы защитить наши войска от угроз со стороны иранских сил. Целями были пусковые установки ракет и иранские катера, пытавшиеся установить мины», — говорится в сообщении военных США. По словам Хокинса, США продолжают «проявлять сдержанность» в рамках режима прекращения огня с Ираном. Высокопоставленный американский чиновник сообщил Fox News, что американские военные уничтожили два судна Корпуса стражей исламской революции, пытавшиеся установить мины в Ормузском проливе, а также нанесли удар по зенитно-ракетному комплексу (ЗРК) в иранском порту Бендер-Аббас. ЗРК, по его словам, был нацелен на американские военные самолеты.

Согласно источникам иранского агентства Tasnim, в Бендер-Аббасе было слышно три взрыва. Официального подтверждения причин взрывов пока нет. В сообщении КСИР со ссылкой на источники говорится, что вблизи аэропорта Бендер-Аббаса был слышен звук взрыва. Система противовоздушной обороны Ирана «была активирована для противодействия враждебным целям», добавили в КСИР. Иранское госагентство IRNA также сообщило, что «около полуночи в городе Бендер-Аббас были слышны звуки нескольких последовательных взрывов… причина которых пока не была объявлена официальными источниками». Агентство Fars News, ссылаясь на очевидцев, сообщило, что аналогичные звуки были зафиксированы также в Персидском заливе вблизи Сирика и Джаска. Бендер-Аббас на юге Ирана, где расположена ключевая иранская военно-морская и военно-воздушная база, имеет стратегически важное положение вдоль Ормузского пролива. По данным иранского агентства Nour News, удары были нанесены к югу от острова Ларак в Ормузском проливе. В результате атаки погибли несколько иранских военнослужащих. Детали ударов и масштабы повреждений официально не раскрываются.