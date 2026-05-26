Длится дольше Второй мировой: США заявили, что война в Украине должна закончиться

09:03

Соединенные Штаты готовы выступить посредником в войне между Россией и Украиной, заявил госсекретарь Марко Рубио, комментируя массированный российский удар по Киеву 24 мая.

«Каждый раз, когда мы видим эти массированные удары с той или иной стороны, это напоминает нам о том, почему эта ужасная война, которая длится дольше, чем Вторая мировая, должна закончиться», — сказал Рубио журналистам во время визита в Индию.

«США готовы и настроены сделать все возможное, чтобы способствовать прекращению этой войны, и, надеюсь, в какой-то момент представится такая возможность», — уверяет глава Госдепа.

Рубио также прокомментировал свой телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Госсекретарь сообщил, что российский министр передал ему послание от президента РФ Владимира Путина, которое предназначено для президента США Дональда Трампа. По словам Рубио, он уже передал это послание лидеру США. Кроме того, Рубио заявил, что Москва в целом предупредила диппредставительства о том, что столица Украины «остается опасной». «Опасность во всех этих войнах, по мере их продолжения, заключается в том, что всегда существует угроза эскалации», - добавил он.

Госсекретарь США также сообщил, что «в настоящее время нет активных или запланированных переговоров (США) с Украиной».

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров позвонил госсекретарю США Марко Рубио. Лавров сказал, что «в ответ на террористические атаки» Украины «против мирного населения и гражданских объектов на российской территории» Вооруженные силы РФ «приступают к системным и последовательным ударам» по Киеву. Целями станут «объекты, используемые для нужд ВСУ», и «центры принятия решений». «Лавров привлек внимание к заявлению МИД России от 25 мая, в котором США, наряду с другими государствами, имеющими представительства в Киеве, рекомендовано обеспечить эвакуацию из украинской столицы своего дипломатического персонала и других граждан», — говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее в понедельник МИД России анонсировал новые обстрелы Киева — на следующий день после массированной атаки на Украину с применением сотен беспилотников и десятков ракет, включая «Орешник». В ведомстве заявили, что целями станут предприятия украинского ВПК, «центры принятия решений» и командные пункты.

